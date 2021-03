Maroc: M'diq-Fnideq - Forte mobilisation pour accompagner les personnes en situation de précarité

Fnideq — La préfecture de M'diq-Fnideq, en partenariat avec les secteurs ministériels concernés et les associations actives dans les domaines du handicap et de l'autisme, s'est activée pour prendre en charge et accompagner les personnes en situation de précarité.

Au centre d'insertion des personnes à mobilité réduite à Fnideq, réalisé dans le cadre de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), des équipes, composées notamment des représentants de la préfecture de M'diq-Fnideq, du Croissant rouge marocain, de l'Entraide nationale et des associations oeuvrant dans les domaines social et du handicap, ainsi que de cadres publics, s'emploient à accueillir, écouter, orienter et à accompagner un groupe de personnes en situation de vulnérabilité, et ce dans le cadre d'une campagne de lutte contre la précarité.

Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée nationale du handicap, vise en particulier à soutenir et à accompagner les personnes en situation de handicap, notamment les enfants, afin de renforcer leur insertion et participation au sein de la société, à travers le développement de leurs compétences et l'amélioration de leurs conditions de vie.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de la division de l'action sociale (DAS) à la préfecture de M'diq-Fnideq, Mohamed El Barkouki, a souligné que cette initiative vise à accompagner un ensemble de personnes en situation de précarité, dont celles en situation de handicap, les personnes âgées sans abri et les personnes atteintes de maladies chroniques, notant que cette opération est menée en partenariat avec des institutions étatiques actives dans le domaine du handicap et des associations partenaires de l'INDH, telles que la Ligue marocaine pour la protection de l'enfance et l'Union nationale des femmes du Maroc (UNFM).

Cette opération intervient en application des orientations du ministre de l'Intérieur autour de la phase III de l'INDH et celles du Wali, coordonnateur national de l'Initiative, en vue d'accorder la priorité aux initiatives à fort impact sur les catégories cibles, et de mettre en valeur tous les bâtiments et installations réalisés au cours de la première et deuxième phase de l'Initiative, notant que cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la 3è phase de l'INDH, vise à offrir un accompagnement médico-social spécifique selon la situation de la personne.

Pour sa part, Sofia Azeroual, cadre à l'Entraide nationale, a précisé que cette campagne de lutte contre la précarité, menée dans le cadre d'un partenariat entre le Conseil de la région Tanger-Tétouan-A Hoceima, la préfecture de M'diq-Fnideq et les associations oeuvrant dans le domaine du handicap, vise à accompagner les personnes en situation de handicap, les femmes et les personnes âgées en situation difficile, et les jeunes porteurs d'idées de projets.

"Après un diagnostic de terrain, réalisé par des équipes composées des représentants du Croissant rouge marocain et d'associations oeuvrant dans les domaines social et du handicap, ainsi que de cadres publics, qui a permis de collecter des données sociales sur les personnes en situation de vulnérabilité, nous sommes actuellement dans la deuxième phase de la campagne, qui porte sur l'accueil, l'écoute, l'orientation et l'accompagnement des personnes cibles", a fait savoir la responsable.

Cette campagne a été lancée la semaine dernière, avec le soutien de l'INDH, dans le cadre de son programme d'accompagnement des personnes en situation de précarité, en partenariat avec les ministères de l'Education nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et de la Santé, l'Entraide nationale, la Ligue marocaine pour la protection de l'enfance, l'UNFM, le Croissant rouge marocain, l'Association El Awael pour les enfants en situation de handicap à la préfecture de M'diq-Fnideq, et l'association Ibtissama des enfants autistes.