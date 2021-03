Maroc: Le renforcement du partenariat dans les domaines de l'habitat et de l'urbanisme au cœur d'entretiens maroco-rwandais

Rabat — Le renforcement du partenariat dans les domaines de l'habitat et de l'urbanisme a été au centre d'entretiens, mercredi à Rabat, entre la ministre de l'Aménagement du Territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville, Nouzha Bouchareb et l'ambassadrice du Rwanda à Rabat, Zaina Nyiramatama.

Les deux responsables ont examiné, à cette occasion, les moyens à même de concrétiser les axes du protocole d'accord signé en mars 2019, entre les gouvernements des deux pays, à savoir l'habitat, l'urbanisme, la dématérialisation et la numérisation des territoires et la formation.

Les deux parties ont convenu, dans ce sens, d'organiser une rencontre entre les départements de tutelle des deux pays, afin d'identifier les pistes de collaboration prioritaires qui figurent dans ce protocole d'accord, portant notamment sur le partage de l'expertise et du savoir-faire dans le domaine de la construction de logements sociaux, le programme des villes sans bidonvilles, la planification urbaine et la dématérialisation et la numérisation des territoires, en plus de l'accès des jeunes rwandais aux écoles marocaines d'architecture, dans le cadre de formations diplômantes ou continues.

Il a été, de même, décidé de procéder à l'élaboration d'une feuille de route sur la base de ces pistes de collaboration prioritaires, en vue d'une mise en œuvre optimale de ce partenariat, qui tend aussi à favoriser les échanges sur les mécanismes de financement du développement urbain et de l'accès au logement, développer les échanges des nouvelles technologies dans le domaine de l'habitat et de la construction et échanger les informations sur la prévention et la lutte contre l'habitat insalubre.

Ce protocole d'accord, signé dans le cadre de la première session de la grande commission mixte Maroc-Rwanda, prévoit, entre autres, l'établissement d'un programme d'action dans les différents axes de partenariat, la définition des axes de renforcement des capacités, d'appui-conseils et tout autre domaine d'échanges affèrent à toute démarche de partage d'initiatives et la promotion de la collaboration entre le secteur privé des deux pays en matière de promotion immobilière.