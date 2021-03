Algérie: Accord algéro-ouzbèke pour le renforcement des relations bilatérales

Alger — L'Algérie et l'Ouzbékistan ont convenu mercredi, lors de la 2ème session des Consultations politiques, d'un certain nombre d'actions à mettre en œuvre conjointement pour le renforcement des relations bilatérales, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

La réunion par visioconférence, coprésidée par le Secrétaire Général du ministère des Affaires étrangères, Chakib Rachid Kaid, et le Vice-ministre des Affaires étrangères de la République d'Ouzbékistan, M. Furkat Akhmedovich Sidikov, "s'inscrit dans le cadre des consultations politiques régulières entre les deux pays, conformément au "Protocole sur la coopération et les consultations entre les Ministères des Affaires Etrangères d'Algérie et d'Ouzbékistan", signé à Tachkent, le 20 octobre 2016", précise le communiqué.

MM. Kaid et Sidikov ont convenu d'un certain nombre d'actions à mettre en œuvre conjointement pour le renforcement des relations bilatérales, aussi bien au plan politique qu'au niveau de la coopération économique et des échanges commerciaux et techniques, en conformité avec la volonté politique affichée dans ce sens par les hautes autorités des deux pays.

De même qu'ils ont décidé l'intensification des négociations en vue de l'enrichissement du cadre juridique bilatéral afin qu'il puisse couvrir l'ensemble des secteurs de la coopération et du partenariat.

De fructueux échanges ont, également, eu lieu entre les deux parties sur plusieurs questions politiques régionales et internationales d'intérêt commun sur lesquelles il a été enregistré une large convergence de vues et qui ont exprimé, à l'issue des travaux, leurs satisfactions quant aux conclusions de cette session, conclut le communiqué.