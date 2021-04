Cote d'Ivoire: Libération du président Gbagbo et de Blé Goudé - Scènes de joie à Yopougon et dans plusieurs communes

Beaucoup d'Ivoiriens attendaient ce jour. Enfin, il est arrivé. Hier, le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été acquittés en jugement en appel par la Cour pénale internationale (Cpi).

Les minutes qui ont suivi la décision du tribunal, des quartiers d'Abidjan ont été envahis par les militants et sympathisants du parti de Laurent Gbagbo. A Yopougon, la commune la plus étendue d'Abidjan appelée, Yopougon de Gbagbo, c'était le délire total.

Les partisans de l'ex président de la République ont envahi les rues. Ils ont chanté et dansé pour exprimer leur grande joie. A travers des pancartes pour certains et des chaines de télévision pour d'autres, des Ivoiriens, ivres de joie, se sont exprimés pour saluer cette "victoire sur le mensonge" pour utiliser leurs propres expressions.

« Béni soit celui qui vient au nom du peuple ! Laurent Gbagbo et Blé Goudé définitivement acquittés des charges contre eux ; voilà la nouvelle, la grande nouvelle, la bonne nouvelle qui nous est tombée dessus et qui nous fait sortir de la déprime de ce mois de mars et en cette semaine sainte. Nous n'allons pas bouder notre plaisir, et pour cause !

10 ans que nous attendons ce moment, 10 ans qu'à notre corps défendant, nous avons contenu notre frustration devant le petit écran à voir défiler les témoins partis le charger et le faire condamner, 10 ans que nous avons écouté des récits invraisemblables, 10 ans que nous nous sommes posé la question de savoir s'il s'agit des événements qui se sont déroulés dans notre pays et dont nous sommes tous contemporains !

Mais au fil du temps et à la fin du passage de tous les témoins, sans être juriste, nous avons acquis la profonde conviction que le dossier du procureur de la CPI était vide nonobstant son récit fantasmagorique de la situation en Côte d'Ivoire, déclamé dans une jubilation éjaculatoire et jouissive. Aujourd'hui, la vérité rattrape et dépasse le mensonge », s'est réjoui un internaute du nom de Kadia Nazaire sur la toile.

Comme lui, des partisans de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé n'ont pu retenir leur joie. « C'est Dieu qui est fort (…) 10 ans de mensonge et voilà qu'en un jour, toute la vérité a triomphé », a réagi toujours sur la toile un autre internaute.

Bref Yopougon, la commune où le fils de Gbagbo (Michel Gbagbo) s'est fait élire député, a bougé, hier, pour célébrer l'acquittement de Gbagbo et Charles Blé Goudé. Un événement qui se situe à cinq (05) jours de la résurrection du Christ.