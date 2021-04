Cote d'Ivoire: Dossier Gbagbo - Blé Goudé - La CPI confirme l'acquittement

La CPI confirme l'acquittement, prononcé en 2019, de Laurent Gbagbo et son ancien ministre Charles Blé Goudé au grand soulagement de leurs partisans.

Laurent Gbagbo, tout sourire, a applaudi et pointé les pouces vers le haut à l'écoute de la décision de la chambre d'appel de la Cour pénale internationale basée à La Haye. La CPI a écarté la tenue d'un procès en appel contre l'ex-président ivoirien, près de 10 ans après l'ouverture du dossier. Laurent Gbagbo et son ancien ministre Charles Blé Goudé sont reconnus non coupable de crimes contre l'humanité en lien avec les violences post-électorales en 2010 et 2011.

La joie des partisans

C'est dans une ambiance de chants et d'acclamations que la centaine de militants et partisans de Charles Blé Goudé et de Laurent Gbagbo acquittés le 15 janvier 2019 dernier en première instance par la CPI ont pris d'assaut le siège du parti de Charles Blé Goudé pour suivre l'audience sur un écran géant. Avant le début de l'audience, Antoinette Bizié ne cachait déjà pas son espoir d'une issue heureuse à ce procès."Cette joie parce qu'il le faut, ça fait bientôt près de trois ans que nos leaders le ministre Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo sont acquittés et aujourd'hui c'est la finale. Et nous avons la foi qu'ils seront acquittés" expliquait t-elle.

Après la décision du juge qui confirme l'acquittement et la liberté totale de l'ancien président Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Blé Goudé, c'est un soulagement chez les militants venus suivre cette audience.

"L'émotion est au top aujourd'hui parce que je viens d'apprendre que mon président Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo sont libérés aujourd'hui. La confirmation est claire. Et je crois que bientôt nous allons les avoir parmi nous et c'est la fête totale" réagit l'un des militants.

Pour un autre " le ministre Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo sont libres. Libres. La décision prise en première instance vient d'être confirmée. Nous aujourd'hui c'est l'allégresse, c'est la joie. C'est la reconnaissance au Dieu vivant qui existe."

Quelques minutes plus tard c'est Patrice Saraka secrétaire général du Cojep de Charles Blé Goudé qui est sorti porter officiellement la bonne nouvelle aux nombreux militants qui n'ont pas pu avoir accès à la salle de projection.

"Ce jour historique du 31 mars 2021 consacre la libération définitive du ministre Charles Blé Goudé et du président Laurent Blé Goudé " a t-il déclaré.

En principe avec cette décision de la CPI, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé devraient pouvoir enfin rentrer chez eux en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui tous les regards sont désormais tournés vers le président Alassane Ouattara qui doit accepter d'amnistier les deux ex-détenus de la CPI car ceux-ci sont condamnés en Côte d'Ivoire à vingt ans de prison dans d'autres procédures de justice.