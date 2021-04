Maroc: Rabat - M. El Otmani préside le conseil d'administration de l'École nationale supérieure de l'administration

Rabat — Le Chef du gouvernement Saad Dine El Otmani a présidé, mercredi à Rabat, le Conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de l'administration (ENSA) axé sur l'examen du bilan des réalisations de l'École et ses perspectives.

Dans une allocution de circonstance, le Chef du gouvernement a relevé que cette réunion se tient dans des conditions exceptionnelles à cause de la pandémie du Covid-19, tout en mettant l'action sur la nécessité de continuer à faire preuve de prudence.

Cité dans un communiqué du Département du Chef du gouvernement, M. El Otmani a rappelé que la création de l'ENSA coïncidait avec la dynamique des grandes réformes qu'a connues le Maroc ces dernières années notamment en ce qui est de la réforme de l'administration.

Il a souligné que l'aboutissement des chantiers d'envergure et les politiques publiques, dont la réforme profonde du secteur public ou le redressement des dysfonctionnements structurels des établissements et entreprises publics, reste tributaire de la préparation d'élites en mesure de s'approprier une nouvelle génération de grands projets de réformes prônés par SM le Roi Mohammed VI dans Son discours à l'occasion du 20e anniversaire de l'Ascension du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

M. El Otmani a, dans ce sens, mis l'accent sur le rôle distingué de cette École et sa contribution à la formation des élites et des compétences capables d'accompagner et de faire le suivi de cette nouvelle génération de chantiers de développement.

Il a appelé les administrations, établissements et entreprises publics ainsi que les collectivités territoriales à tirer profit de la formation pointue des lauréats de l'ENSA en vue de contribuer aux importants projets de développement mais également de permettre aux ressources humaines de profiter des formations de base et continues de l'École.

Le Chef du gouvernement s'est dit en outre satisfait du bilan de l'École et de la qualité de la mise en oeuvre du plan d'action pluriannuel approuvé par le CA, depuis quatre ans, soulignant que l'ENSA a également retrouvé sa place au niveau international à travers son élection aux organes exécutifs d'institutions internationales oeuvrant dans son domaine de spécialité.

À cet égard, M. El Otmani a félicité le Directeur général de l'ENSA suite à son élection président du premier réseau des écoles nationales d'administration d'Afrique (RENA-Afrique), créé à l'initiative de l'École.

Il a appelé l'administration de l'École à élaborer une stratégie basée sur une ingénierie pédagogique moderne selon une approche claire et innovante et en interaction continue entre l'école et son environnement, afin de promouvoir la fonction publique supérieure et de former des cadres capables de mettre en oeuvre et de suivre les divers chantiers et stratégies sectoriels, y compris les chantiers de la déconcentration administrative et de la régionalisation avancée, en plus d'enrichir la recherche appliquée et de contribuer au débat public autour des diverses questions d'actualité, ajoute le communiqué.

A cette occasion, M. El Otmani a invité l'ensemble des départements gouvernementaux, administrations et établissements publics à œuvrer pour soutenir les capacités de l'École et renforcer ses leviers institutionnels, juridiques et exécutifs et l'aider à atteindre ses objectifs stratégiques en matière de recherche et de formation.

Il a également appelé les professeurs, les fonctionnaires et le Directeur général de l'ENSA, ainsi que les membres de son CA à intensifier les efforts pour faire de l'Ecole un levier fort de modernisation de l'administration marocaine.

A cette occasion, le Directeur général de l'Ecole a présenté un exposé sur le bilan des activités de l'ENSA durant la période 2018-2020, les orientations générales du système de formation et de recherche et son plan d'action (2021-2023).

Suite aux discussions, le Conseil a notamment approuvé les orientations générales du système de formation et de recherche, la stratégie et le plan d'action de l'école pour la période 2021-2023, son budget pour l'année 2021, ses comptes ainsi qu'un ensemble de décisions et de recommandations qui concernent la gestion de l'ENSA.

Ont pris part à cette réunion notamment, le Secrétaire général du gouvernement, le ministre délégué chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, des représentants des départements ministériels membres du CA ainsi que les autres membres.