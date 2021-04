Mauritanie: Hodh-Echarghi - Les élus saluent l'initiative de créer une foire annuelle pour l'élevage

Timbedra — La cérémonie de lancement de la première édition de la foire nationale de l'élevage, sous la supervision du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a donné lieu à des interventions du président de la région du Hodh Echarghi et du maire de Timbedra.

Dans son discours pour l'occasion, le président du Conseil régional du Hodh Echarghi, M. Mohamedou Ould Tidjani, a précisé que son institution s'attendait à ce que le climat de stabilité politique et des libertés qui règne dans le pays depuis l'accession du Président de la République à la magistrature suprême, et les multiples acquis réalisés dans les différents secteurs départementaux, surtout l'élevage, orientent les regards sur les opportunités porteuses de l'investissement dans ce secteur que le gouvernement cherche à développer, notamment par un partenariat public-privé.

Il a ajouté que son institution fonde de l'espoir sur ce partenariat pour la réalisation d'un développement local créateur d'emplois pour les jeunes et qui améliore les conditions de vie des populations à faibles revenus.

« Les habitants du Hodh Echarghi aspirent, à travers vous, à un avenir radieux, un avenir qui verra mûrir les engagements contenus dans le programme 'Ewlewiyati'. Ils saisissent cette occasion pour renouveler leur soutien à vos programmes et leur forte appréciation pour les avancées et acquis réalisés sous votre direction pour le bonheur des Mauritaniens. Les habitants du Hodh Echarghi implorent également Allah, le Tout Puissant, pour que vous réussissiez davantage dans la conduite de notre patrie sur la voie du progrès de la prospérité », a-t-il, conclu.

Pour sa part, le maire de Timbedra, M. Ahmedou Ould Mohamedou Ould Mohamed El Moctar, a souhaité la bienvenue au Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, au nom des populations du Hodh Echarghi et de Timbedra, en particulier.

« Vous êtes un président différent et votre style est différent ; c'est un style que nous avons vécu et pour lequel nous avons voté. Aujourd'hui nous percevons une ère de développement, de bonheur et de prospérité. Il s'agit d'une ère où les franges démunies, les opprimés et les exclus sont secourus », a-t-il dit.

Le maire a ajouté que les habitants de sa commune sont heureux de voir leur ville devenir le berceau du développement inclusif fondé sur la valorisation du rôle économique et social de l'élevage.

« Cet évènement grandiose prouve pour tous, la volonté du Président de la République de jeter les bases d'un développement durable fondé sur la valorisation des grandes potentialités de la zone dans le domaine de l'élevage », a-t-il conclu.