Congo-Kinshasa: Isiro - Bientôt la création de plus de 1.000 emplois

Résoudre les difficultés financières des congolais causées par le chômage est désormais le cheval de bataille du Ministère national de l'Industrie, conduit à ce jour par Julien Paluku Kahongya. Ce défi urgent a été dévoilé par son Directeur de Cabinet, Dieudonné Kavese, jeudi dernier à Goma, au cours d'une interview accordée à la presse locale.

Ce défi une fois relevé grâce à l'entrepreneuriat et la création des industries débouchera à la création de plus de 1.000 emplois en faveur de la population congolaise. Ce projet, inscrit dans le cadre des zones économiques spéciales, sera implanté dans la ville d'Isiro, au Haut-Uélé, a fait savoir le Dircab Kavese.

«Nous sommes en transit en ville de Goma pour la zone économique spéciale d'Isiro avec une forte délégation. Cela, dans le cadre de la poursuite de l'implantation des zones économiques spéciales en RDC. Ce jour, il y a déjà 6 espaces des zones économiques spéciales et dans ces dernières il y a déjà 10 projets en gestation dont le Ministre Kahongya donne le go ahead et espère qu'à la fin de l'année les zones économiques spéciales vont commencer à pousser comme des champignons tout en donnant de l'emploi à la population de la RDC et que le minimum est de 1.000 emplois. Concernant la jeunesse, elle va se retrouver dans les emplois qui seront créés incessamment à travers les zones économiques», a déclaré le représentant du Ministre Julien Paluku.

Pour Auguy Bolanda Menga, chargé de mission au sein de l'agence des zones économiques spéciales, la zone économique n'est pas une fiction comme le pensent certaines personnes car, a-t-il exprimé, "Paris n'as pas été construit en une seule journée".

Il a enchaîné ses propos en stipulant qu'avant la présentation de ce projet innovateur, il était important de commencer par lui doter d'un cadre juridique et, actuellement, le cadre règlementaire existe bel et bien en RD. Congo.

«Il y a des projets qui sont en gestation et qui vont être clos dans quelques jours car, tout le monde sera très satisfait. Si une fois l'ex-gouverneur de la province du Nord-Kivu ne sera pas reconduit au même Ministère, l'Etat va continuer dans le sens où ceux qui viendront après lui vont poursuivre le travail et nous en tant qu'agence organe et administration attitré, nous serons là pour faire le suivi. L'agence est là pour l'accompagner, car c'est une vision du gouvernement à laquelle Julien Paluku Kahongya y a beaucoup contribué et souhaite qu'il soit maintenu au même poste pour parfaire l'idée qu'il a commencé il y a de cela quelques jours», affirme Auguy Bolanda.

Il ajoute cependant que pour implanter une zone économique spéciale dans une province quelconque, la première condition à remplir est d'avoir un site car le cadre juridique existe déjà d'au moins 250 hectares. C'est ensuite sur base de cela que l'agence pourra accompagner les efforts du Ministère attaché à l'accomplissement de cette vision.

Avant de conclure que la province doit avoir la vision du développement et que l'agence des zones économiques spéciales va attirer à son tour les investisseurs dans les domaines clés se trouvant dans le programme de développement de la province.