Congo-Kinshasa: Droits des femmes et lutte contre la Covid-19 - Les femmes environnementalistes sensibilisées

La logique que le mois de mars est le moment propice pour la conscientisation de la femme vis-à-vis de ses droits et devoirs partout à travers le monde n'a pas laissé perplexe l'Agence Congolaise de l'Environnement (ACE).

C'est dans ce contexte que la Direction générale de cette Agence a organisé, en marge de la clôture du mois de la femme, mercredi 31 mars, dans les installations même de cette institution dans la commune de la Gombe, une conférence-débat à l'intention des femmes de l'Agence Congolaise de l'Environnement (ACE) dans l'optique de les sensibiliser et les armer face aux enjeux de l'heure autour d'un thème bicéphale : "Les origines du 8 mars et sa compréhension et Leadership féminin pour un futur égalitaire", abordé à tour de rôle par Madame Jeannette Busingizi et le Docteur Rosy Muyulu, en présence du Chargé des missions de cette Agence et de son Adjoint.

Prenant la parole au seuil de cette activité marquant la fin du mois dédié à la femme, au nom de la Direction générale de l'Agence Congolaise de l'Environnement, le Chargé des missions a, avant d'exhorter les femmes de cette institution à leur mission dans la société, mis en relief le rôle indispensable de la femme de par son essence. Pour ce Représentant de la haute hiérarchie de l'Agence Congolaise de l'Environnement (ACE), les femmes, d'où soient-elles, demeurent une force motrice pour le développement de toute société. Elles sont, explique-t-il, au centre de toute entreprise car c'est d'elle que provienne la vie et même l'éducation, la base du développement d'une Nation. Sans la femme, épingle le Chargé des missions de l'ACE, difficile serait la bataille contre la pandémie à Coronavirus.

Abordant son intervention dans cette conférence aux allures d'une sensibilisation des femmes de l'Agence Congolaise de l'Environnement, le Docteur Rosy Muyulu a tablé sur l'ellipse du thème international de cette édition de la Journée Internationale de la Femme : «Leadership féminin pour un futur égalitaire». Pour mieux expliciter son exposé, Rosy Muyulu a axé son intervention sur «Les incroyables efforts à façonner et une relance plus égalitaire suite à la pandémie de la Covid-19». A en croire cette femme professionnelle de santé, l'éradication de la Covid-19 passe, outre les mesures barrières, par l'apport des femmes environnementalistes car, elles sont appelées, au regard de leurs connaissances, à jouer un rôle important de sensibiliser les populations, de leur apporter un bouclier solide par la vulgarisation de toutes les notions importantes susceptibles de préserver contre la propagation ainsi que contre la contamination au Coronavirus.

Peu avant l'intervention du Docteur Muyulu, Madame Jeanette Busingizi a plongé l'assistance dans les vagues de l'histoire de la Journée Internationale des droits de femmes en abordant la facette «Les origines du 8 mars et sa compréhension» afin d'inviter les femmes de l'Agence Congolaise de l'Environnement (ACE) à toujours garder une attention concentrée sur ce qui leur revient en termes des droits à l'instar des femmes syndicalistes américaines dont les revendications ont abouti, après leur génocide il y a plus d'un siècle, à l'instaurations par les Nations Unies, de la Journée Internationale des droits des femmes. Point n'est question, martèle Jeannette Busingizi, de réduire le mois de la femme aux futilités, aux pagnes étant donné que les valeurs tant morales qu'intellectuelles de la femme restent le gage d'un environnement sain et d'un avenir meilleur.