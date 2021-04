Angola: Le gouvernement américain dispose de 20 millions de dollars pour lutter contre le paludisme au pays

Luanda — L'ambassadrice des États-Unis d'Amérique (USA), Nina Maria Fite, a déclaré mercredi, à Luanda, que son gouvernement dispose de 20 millions de dollars américains pour lutter contre le paludisme en Angola, en 2021.

La diplomate a fait cette annonce à la presse, en marge d'un Forum des femmes, sous le slogan «La participation des femmes au développement de l'Angola et les défis face au Covid-19», qui a lieu à la Médiathèque de Luanda.

Nina Maria Fitre a dit que les États-Unis, en tant que plus grand donateur du programme de lutte contre le paludisme, travaillaient avec leurs partenaires pour identifier et exécuter conjointement leurs programmes dans les communautés.

Elle a ajouté que le programme de lutte contre le paludisme est inclusif car il est mené à domicile, et vise à distribuer des moustiquaires, tandis que les centres de santé et les postes, ils travaillent avec les femmes enceintes, qui sont plus sensibles à la maladie.

Selon la diplomate, le programme au niveau du secteur de la santé est également axé sur la lutte contre le VIH / sida, en mettant l'accent sur les femmes enceintes dans les postes de santé, les dispensaires et les centres, ainsi que dans le secteur social dans le domaine de l'éducation.

Sur le forum, organisé par la Médiathèque de Luanda et l'ambassade des États-Unis, elle a réitéré l'importance des femmes dans la société et expliqué que l'inclusion des femmes dans tous les aspects de la société rend les économies plus fortes et les pays gagnent toujours.

Pour elle, les hommes jouent un rôle essentiel pour assurer l'insertion des femmes dans la société.

«Nous devons appeler les hommes, en particulier ceux qui occupent des postes de pouvoir, à assumer leurs responsabilités afin que toutes leurs mères, filles, épouses aient les mêmes chances que celles qui leur ont été données pour atteindre leurs objectifs professionnels et personnels», a-t-elle conseillé.

Au cours du forum, trois panels ont été abordés sur les thèmes «La participation des femmes aux politiques, défis et opportunités de développement de l'Angola»; «L'entrepreneuriat féminin à l'époque de Covid-19, les opportunités de défis» et «Les défis pour les femmes dans l'environnement professionnel».

