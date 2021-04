Mauritanie: Hodh Echarghi - Le Président de la République s'entretient avec les cadres et les notables de la wilaya

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Cheikh El Ghazouani, s'est entretenu, mercredi soir à Timbedra, avec les cadres et les notables de la wilaya du Hodh Echarghi.

Introduisant la rencontre, le Président de la République a remercié les habitants de la wilaya pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé et à la délégation qui l'accompagne, en dépit des conditions climatiques hostiles et de leurs multiples occupations.

Il a ajouté que le Hodh Echarghi joue un rôle central dans le développement économique et social du pays dans son ensemble.

Pour sa part, le wali du Hodh Echarghi, M. Cheikh Ould Abdallahi Ould Ewah, a souhaité la bienvenue au Président de la République, et exprimé le sentiment de joie et de fierté que suscite sa visite bénie chez les habitants de la wilaya.

Il a ajouté que la rencontre a pour objectif de permettre aux cadres et notables d'exposer leur vision quant aux voies et moyens d'opérer un développement durable de la wilaya.

Le Président de la République a, par la suite, donné la parole aux intervenants qui ont unanimement salué le climat politique apaisé qui domine, et qui constitue, à leurs yeux, un préalable de la paix sociale et de l'ancrage des règles d'un développement économique équilibré profitant pour tout le pays, et au premier rang, le Hodh Echarghi.

Ils ont plaidé pour la diversification les produits de l'usine laitière de Néma et la mise en valeurs des dérivés des produits laitiers, l'extension de la pépinière de Nbeiguet Lahouach, l'aménagement des barrages, la création d'une banque pour le développement de l'élevage, la réalisation d'un schéma urbain de la ville de Néma, le désenclavement et la limitation de la sédentarisation anarchique.

Les cadres et notables du Hodh Echarghi ont particulièrement loué la création des conditions politiques consensuelles et l'inauguration d'une nouvelle vision pour le développement économique et social du pays.

La réunion s'est déroulée en présence de la délégation présidentielle.