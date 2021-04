Congo-Kinshasa: Droits de la femme - Des partenaires d'Osisa restituent leurs actions sur le terrain

La salle polyvalente du Musée national de la République démocratique du Congo à Kinshasa a servi de cadre, le 31 mars, à une conférence de presse de l'institution africaine Open Society Initiative for Southern Africa (Osisa), dans son programme Justice économique et sociale, sur le travail de ses partenaires œuvrant dans le secteur des droits de la femme. Ce, afin de clôturer le mois de mars dédié à la femme.

Dans son mot de circonstance, la modératrice de l'événement Chouchou Kahowa a fait savoir que neuf organisations de la société civile ont bénéficié du financement d'Osisa depuis 2017. Le directeur pays d'Osisa, Nick Elebe, a pour sa part souligné le devoir de redevabilité et de solidarité, afin de rendre compte des actions menées sur le terrain par ces partenaires en faveur des droits de la femme durant cette période marquée par la pandémie de covid-19. Manager du programme Justice économique et sociale d'Osisa, Elfia Elesse a évoqué la lutte de cette organisation à travers la santé, l'éducation, la justice économique et les droits des femmes. Elle a indiqué qu'Osisa apporte son financement aux femmes du secteur de l'agriculture dans le cadre de la justice économique et sociale pour aboutir à l'autonomisation des femmes.

Ainsi, neufs organisations ont été financées par Osisa dans le cadre de la promotion des droits de la femme. Il s'agit d'abord du Mouvement des initiatives des femmes pour la démocratie et le développement (Mifed) dont le projet consiste à mettre en place un observatoire du recensement et de l'analyse des activités économiques menées par les femmes du secteur informel. Forum for African Women Educationalits (Fawe), une Ong panafricain militant pour l'éducation de la jeune fille, fait aussi partie de bénéficiaires du financement. Son projet est de créer des clubs « Tuseme » (Parlons-en), sorte de cadre où la jeune fille s'exprime librement et sa gêne. Ses clubs sont mis en places dans des écoles, a renseigné l'un des membres, avec le but principal d'organiser des activités liées à l'autonomisation des jeunes filles à partir des discussions, des échanges sur leurs problèmes spécifiques dans un climat de confiance.

Une autre organisation, c'est l'Unité pour la promotion de l'entrepreneuriat culturel féminin, à travers l'ONG Mwasi ya Kilo (Femme valeureuse). Son projet ici est de soutenir la deuxième édition du Festival de l'unité culturelle, organisée par des femmes pour les femmes. Ce festival rassemble les femmes artistes et entrepreneurs culturels pour sensibiliser et alimenter le débat public autour de la réforme des politiques dans le secteur de l'art et de la culture, d'autant plus qu'il n'y a pas de statut de l'artiste en République démocratique du Congo, l'artiste ne jouit pas de la sécurité sociale et il n'y a pas de cadre législatif pour l'artiste.

« Fondation Entreprendre » est aussi parmi les neuf organisations financées. Son projet a été financièrement appuyé, afin de soutenir une étude qui produira des connaissances sur les canaux de distribution alimentaire locaux et ses parties prenantes, notamment les femmes qui produisent et ventent des produits alimentaires destinés à être vendus dans les rues et marchés de Kinshasa. L'expert en stratégies économiques AL Kitenge, promoteur de Fondation Entreprendre a fait une intervention riche à ce sujet, abordant au passage l'initiative « Mabele Coop » qui vise l'implantation d'une cinquantaine de supermarchés à Kinshasa où seront vendus les produits totalement locaux dans des conditions salubres et à des prix très abordables. Les autres organisations bénéficiaires du financement d'Osisa dans le secteur de droit de la femme sont l'ASBL Institut congolais de recherche en développement et études stratégiques avec le projet sur la capitalisation et la protection des petits échanges, des activités organisées par des femmes du secteur de la restauration à Kinshasa ; Southern Africa Resource Watch avec un projet visant l'inclusion et l'égalité des sexes dans l'industrie minière en République démocratique du Congo.

Il y a également Action pour la paix, l'éducation et la défense des droits de l'homme qui oeuvre à renforcer le pouvoir économique des commerçants transfrontaliers en ce moment de la covid-19 ; l'Association des femmes médecins œuvrant au Kongo Central qui lutte pour le renforcement des activités de prévention et de lutte contre mortalité maternelle et infantile liées à l'accouchement dans la province du Kongo central et enfin le Bureau de consultation en genre, participation citoyenne et développement dont le projet s'axe sur le renforcement des capacités des femmes pour développer les organisations de la société civile. Ces organisations ont toutes fait la restitution de leurs actions sur le terrain au cours de cette activité organisée par Osisa/Justice économique et sociale.