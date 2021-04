Cote d'Ivoire: Journée des droits de la femme - La Direction régionale Abidjan du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant célèbre ses femmes

Les femmes de la Direction régionale Abidjan du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant se sont célébrées, le 31 mars à Cocody.

La Direction régionale Abidjan du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a organisé la 7è édition de la Journée internationale des droits des femmes (Jif) autour du thème : « Covid-19 et situation socio-économique de la femme : contribution du travailleur social pour une réponse efficiente en direction de la femme vulnérable ».

La cérémonie s'est déroulée au complexe socio-éducatif à Cocody Saint-Jean, ce 31 mars 2021. C'était en présence de Dr Binaté Namizata, conseillère technique représentant Mme la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Bakayoko Ly-Ramata.

Mme Diaby Diarra Alioune, directrice régionale Abidjan du département ministériel, a rappelé l'importance de l'événement qui, selon elle, est une opportunité non seulement pour dresser le bilan des avancées en matière de promotion des droits de la femme, mais également de faire le bilan de sa pleine participation au développement de son pays.

L'objectif, dit-elle, est de sensibiliser les travailleurs sociaux à accompagner de façon psychosociale les femmes affaiblies économiquement par le Covid-19. Il s'agit surtout, selon elle, d'établir le lien entre l'impact économique du Covid-19 et le vécu (situation sociale) des femmes.

Dr Binaté Namizata s'est félicitée de la belle initiative en relevant quelques indices en termes d'acquis et de performance au cours de ses dernières années. « Sous le leadership du Président Alassane Ouattara, des avancées notables sont observées en matière de promotion des droits de la femme. En la matière, la Constitution de novembre 2016 consacre le principe d'égalité entre les hommes et les femmes par la participation effective et paritaire à tous les niveaux. La création de cellules sectorielles genres ayant pour lead la direction de l'équité et du genre du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant », a-t-elle indiqué.

Dr Cissé Sidiki, directeur général de l'Agence nationale d'appui au développement rural (Anader), parrain de la cérémonie, a affirmé sa volonté à accompagner les femmes dans le développement socio-économique en matière de formation, d'appui et de renforcement des capacités. « Soutenir la participation des femmes rurales à l'économie numérique, apporter un soutien aux femmes dans l'agriculture, concevoir, fournir et suivre l'aide alimentaire est une urgence », soutient-il.

Revenant sur le thème, les panélistes, à savoir Mme Tanoh Florence, directrice du genre et de l'équité ; Mme Bessi Josiane, directrice du Comité national de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants (Cnlvfe), ont indiqué que l'expertise des travailleurs sociaux doit être utilisée en termes de renforcement des capacités, de savoir-faire et surtout d'innovation.

Des kits alimentaires et des diplômes d'honneur ont été remis aux femmes. En leur nom, Mme Assoh Glwadys a remercié les initiateurs.