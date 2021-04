Maroc: Laâyoune - Inauguration du siège du deuxième district de sûreté

Laâyoune — Le siège du deuxième district de sûreté de la ville de Laâyoune a été inauguré mercredi, dans le cadre de l'accompagnement de l'expansion urbaine de la capitale du Sahara marocain et du rapprochement des services publics de police de l'ensemble des citoyens.

Cette structure moderne, qui est érigée sur une superficie de plus de deux hectares, vise à renforcer la présence sécuritaire dans les quartiers Al-Wahda, Al-Wifaq et 25 mars et à améliorer les conditions de travail des fonctionnaires et d'accueil des usagers.

Le nouveau district est doté des moyens logistiques et financiers nécessaires afin de permettre aux différents services de police d'accomplir leur mission dans les meilleures conditions.

Dans une déclaration à la presse, le préfet de police de Laâyoune, Hassan Abou Dahab, a indiqué que l'inauguration de ce siège s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie prônée par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) pour le développement, la modernisation et le renforcement des infrastructures sécuritaires afin de répondre aux besoins des habitants de la ville et de renforcer leur sentiment de sécurité.

Il s'agit aussi d'incarner les concepts de "police citoyenne et de proximité" adoptés par la DGSN, a-t-ajouté, notant que cette structure fait partie des efforts visant l'accompagnement des projets phares lancés par SM le Roi Mohammed VI dans les provinces du Sud.

M. Abou Dahab a fait savoir que le nouveau district comprend plusieurs services, dont la police judiciaire, la sécurité publique ainsi que les renseignements généraux.

Il a rappelé aussi le lancement de la "Brigade régionale des artificiers" de Lâayoune, équipée et renforcée de compétences et d'expertises professionnelles afin de faire face à tous les dangers et menaces résultant d'explosifs et de matières explosives.

La cérémonie d'inauguration du siège du deuxième district de sûreté s'est déroulée en présence du wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, en plus de plusieurs personnalités civiles et militaires.