Maroc: Essaouira - Réunion de coordination autour de l'approvisionnement des marchés durant le mois sacré de Ramadan

Essaouira — Une réunion de coordination dédiée à l'examen de l'état d'approvisionnement des marchés et au contrôle de la qualité et des prix des produits de base et de première nécessité au cours du mois sacré de Ramadan à l'échelle de la province d'Essaouira, a été tenue, mercredi, au siège de la préfecture.

Intervenant à cette occasion, le gouverneur de la province d'Essaouira, M. Adil El Maliki, a souligné l'importance de la mobilisation générale de tous les services concernés au niveau du territoire de la province pour assurer un suivi et un contrôle réguliers de l'état d'approvisionnement des marchés ainsi que des prix et de la qualité des produits à large consommation durant ce mois béni.

Il a, dans ce sens, insisté sur l'intensification des campagnes de contrôle menées par les commissions mixtes locales et les autres organes compétents à l'échelle provinciale afin d'accompagner les efforts entrepris sur les plans central et régional et de veiller à la protection de la sécurité, de la santé et du pouvoir d'achat des citoyens et des consommateurs.

Le gouverneur a aussi mis l'accent sur la nécessité de la coordination et du renforcement de l'efficacité des différentes interventions afin d'assurer un approvisionnement normal et régulier des marchés et une offre abondante et diversifiée en produits de base et de première nécessité en vue de satisfaire les besoins de la population durant ce mois sacré.

Il a également appelé les différentes parties prenantes à accroître leur présence sur le terrain et à intervenir avec un degré élevé de professionnalisme, de responsabilité, de rigueur et de fermeté, le cas échéant, tout en mettant l'accent sur la nécessité d'une gestion efficace et rationnelle de ces opérations.

M. El Maliki a, en outre, souligné l'impératif de poursuivre le respect scrupuleux des mesures sanitaires et préventives visant à enrayer la propagation de la Covid-19, notamment dans les espaces commerciaux, les points de vente et les locaux qui connaissent une grande affluence durant ce mois béni, et de mener des campagnes de communication auprès des commerçants et de leurs représentants ainsi que des associations de protection du consommateur pour les associer aux efforts d'encadrement et de sensibilisation en la matière.

Cette réunion a été ponctuée d'un exposé exhaustif sur l'état d'approvisionnement et les prix prévus des produits au cours du mois de Ramadan, présenté par le délégué provincial de l'industrie et du commerce à Essaouira, M. Hassan Moumarin, qui a affirmé, chiffres à l'appui, que l'état d'approvisionnement à l'échelle de la province se caractérise par une offre suffisante et une stabilité des prix de la majorité des produits de base.

Quant aux représentants et responsables des autres départements et établissements concernés, ils ont été unanimes, dans leurs interventions, à souligner la disponibilité et l'abondance des produits alimentaires de première nécessité, la régularité de l'approvisionnement et des contrôles menés, ainsi que la stabilité des prix des denrées alimentaires à forte consommation durant le Ramadan.

Ils ont aussi salué les efforts consentis par les différents intervenants sous la supervision des autorités provinciales pour assurer un contrôle régulier de l'approvisionnement des marchés, de la qualité et des prix des produits alimentaires, ainsi que pour renforcer la sensibilisation et la lutte contre les pratiques illégales attentatoires à la santé et au pouvoir d'achat du citoyen.