Maroc: Le CPDH de Marrakech approuve 36 projets d'un coût global de plus de 9 MDH

Marrakech — Le Comité Provincial du Développement Humain (CPDH) de Marrakech réuni mercredi au siège de la wilaya de la région Marrakech-Safi, a approuvé 36 projets dans le cadre de la phase III de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) dans son axe relatif à "l'amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes", pour un coût global de 9.448.628 DH.

Lors de cette réunion, présidée par le wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, M. Karim Kass-Lahlou, les membres du CPDH ont approuvé 36 projets proposés au profit de 49 jeunes, pour un coût global de 9.448.628 DH, dont 4.631.186 DH comme contribution de l'INDH.

Par répartition économique, ces projets concernent les secteurs de l'artisanat (09 projets), l'agriculture (04 projets), les Services (12 projets), les Technologies et Informatique (02 projets), l'industrie (01 projet), l'art et la culture (03 projets), outre diverses activités économiques relatives notamment, à la santé et la communication (05 projets).

Le CPDH a aussi approuvé le plan d'action relatif à l'appui de l'accès à l'enseignement préscolaire en milieu rural, au titre de l'année scolaire 2021-2022, qui permettra de créer 32 nouvelles unités d'enseignement préscolaire devant bénéficier à 1.532 enfants âgés entre 03 et 05 ans.

Afin de soutenir les établissements de protection sociale et les Dour Attalib et Attaliba (Maisons de l'Etudiant et de l'Etudiante) en termes de dépenses de gestion, le CPDH a donné son aval pour l'octroi d'une subvention financière d'une valeur de 1.516.000 DH au profit de 06 centres de protection sociale et 270.000 DH au profit de 03 maisons d'étudiants et d'étudiantes.

Dans son mot d'ouverture, M. Karim Kassi-Lahlou, président du CPDH, a mis l'accent sur le bilan des projets de développement programmés dans le cadre de l'INDH au titre des années 2020 et 2021 ainsi que sur les grandes lignes de l'ordre du jour de la réunion relative aux nouveaux projets qui ont été présentés au comité pour examen ainsi que l'approbation de ceux remplissant les conditions requises et les critères adoptés.

S'agissant du bilan des réalisations de la phase III de l'INDH au niveau de la préfecture de Marrakech, les années 2020 et 2021 ont été marquées par la programmation de 176 projets pour un coût global de 166,83 millions de DH (MDH), dont 132,31 MDH comme contribution de l'INDH.

Cette réunion a été aussi marquée par la signature de 12 conventions de partenariat dans le cadre du programme "amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes" ainsi que la présentation de témoignages vivant de jeunes sur leur expériences réussies de création d'entreprises dans le cadre de l'INDH.

Par la suite, M. Kassi-Lahlou et la délégation l'accompagnant, a pris connaissance des produits proposés par certaines entreprises créées avec le soutien de l'INDH.

Par la même occasion, le wali de la région Marrakech- Safi a procédé à la remise d'équipements en soutien à des Activités Génératrices de Revenus (AGR) au profit de 24 anciens détenus issus de la préfecture de Marrakech, ainsi que des provinces d'Essaouira, d'Al Haouz et de Chichaoua et ce, dans le cadre de la mise en œuvre de la convention régionale de partenariat conclue entre la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus et l'INDH pour la création d'AGR et la réinsertion socioéconomique de cette frange sociale.