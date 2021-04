Maroc: Rencontre digitale dédiée au lancement de la Journée Economique d'Essaouira

Essaouira — Une rencontre digitale a été organisée, mercredi, par la Chambre Française de Commerce et d'Industrie du Maroc (CFCIM), pour le lancement de la Journée Economique d'Essaouira, prévue les 26 et 27 octobre prochain dans la Cité des Alizés.

Rehaussée par la participation de M. André Azoulay, Conseiller de SM le Roi et président-fondateur de l'Association Essaouira-Mogador, cette rencontre a été initiée en partenariat avec la province d'Essaouira, la Chambre de Commerce et d'Industrie Israël-France, l'Association Essaouira-Mogador, le Centre Régional d'Investissement (CRI) de Marrakech-Safi (CRI) et Essaouira Innovation LAB.

Intervenant à cette occasion, le président de la CFCIM, Jean-Pascal Darriet, a indiqué que cette Journée économique d'Essaouira, qui réunira des opérateurs économiques marocains, français et israéliens, se veut un moyen de renforcer la dynamique économique marocaine, française et israélienne.

Rappelant que la Chambre a pour vocation essentielle de veiller au rapprochement économique des régions marocaines et françaises et de développer les relations d'affaires entre les deux pays, avec l'ambition d'un prolongement vers l'Afrique, M. Darriet a précisé que cette Journée est placée sous le signe de la redynamisation des relations économiques et culturelles, notamment entre les villes d'Essaouira et de La Rochelle, liées par un accord de jumelage.

Cette Journée Economique, a-t-il dit, sera l'occasion de mettre en avant les potentialités d'investissements offertes par la province d'Essaouira en vue de permettre aux opérateurs économiques des trois pays de se rencontrer et de tisser des partenariats, notant qu'il s'agit également d'une belle initiative à bien mettre en oeuvre, en cette période complexe, pour préparer la reprise et le développement économique dans ces pays.

Pour sa part, le gouverneur de la province d'Essaouira, Adil El Maliki, a exprimé ses vifs remerciements aux organisateurs de cette Journée afin de "préparer l'avenir de la province, d'autant que nous vivons le présent sereinement malgré la pandémie", soulignant la résilience ayant marqué la gestion de la Covid-19 et le bon déroulement de l'opération de vaccination dans le Royaume, en général, et dans la province, en particulier, ce qui représente un facteur important pour renforcer la confiance dans la préparation de l'avenir, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

M. El Maliki a insisté sur la forte dynamique que connaît la province, à la faveur notamment de la visite Royale effectuée par SM le Roi en janvier 2020, mettant en relief plusieurs axes de développement à l'échelle de la province.

Il a ainsi mis en exergue le programme complémentaire de réhabilitation et de mise en valeur de l'ancienne médina d'Essaouira, le développement de l'écosystème culturel avec la création de la Cité des arts et de la culture, la résilience du secteur touristique, malgré la pandémie, grâce au tourisme intérieur et local, la promotion de la formation et de la formation professionnelle (création de l'Université Internationale d'Essaouira, transformation de l'Ecole supérieure de Technologie d'Essaouira en une école polytechnique, construction d'une école du design et de l'industrie culturelle et artistique adossée à la Cité des arts, mise en place d'un centre de classes préparatoires), outre les attraits importants de l'agriculture (arganier, olivier avec l'Appellation d'origine protégée-AOP pour l'huile d'olive de Tyout Chiadma... ) et de la pêche à l'échelle locale, ainsi que le plan d'aménagement de la façade atlantique d'Essaouira.

La dynamique est donc enclenchée avec un grand travail réalisé en matière de simplification et de facilitation des procédures, notamment en termes de documents d'urbanisme au niveau de la province pour attirer les investisseurs, a dit M. El Maliki, soutenant qu'un effort énorme a été consenti pour aller de l'avant sur la voie tracée conformément à la volonté Royale pour faire de la province d'Essaouira un acteur majeur dans le développement socio-économique du Royaume et son rayonnement à l'international.

De son côté, le Consul général du Maroc à Bordeaux, Zouhair Jibraili, a soutenu que grâce aux Directives visionnaires de SM le Roi Mohammed VI, le Royaume a mis sur pied des politiques et stratégies ayant abouti à l'amélioration spectaculaire du climat des affaires et des conditions d'investissement dans le pays, précisant que le Maroc, qui jouit d'un emplacement géographique privilégié, présente de grands avantages liés à sa stabilité institutionnelle, politique et macro-économique, sa tolérance religieuse et à son identité plurielle.

Notant que l'investissement représente un levier essentiel d'une croissance économique durable et soutenue, il a expliqué que le Maroc s'est engagé dans une libéralisation de son économie en assouplissant les procédures, en offrant une meilleure protection aux opérateurs privés et en adoptant de nouvelles lois visant l'amélioration des conditions d'investissement, à même de devenir une plateforme incontournable pour les investisseurs et les entreprises françaises et européennes et un grand hub régional.

Rappelant que les villes d'Essaouira et de La Rochelle avaient décidé d'institutionnaliser leur coopération décentralisée dans le cadre d'un jumelage fortifié par une série de conventions, d'activités périodiques et d'échanges et actions ponctuels au cours des années écoulées, il a appelé les responsables des deux villes à mener une réflexion pour la redynamisation de ce jumelage, à travers l'introduction de nouveaux axes de partenariat, notamment l'établissement d'une liaison aérienne qui aura un impact très significatif sur l'avenir de cette coopération bilatérale.

Lui emboîtant le pas, le Consul général de France à Marrakech, Philippe Casenave, a salué cette initiative louable de la CFCIM qui permet de mettre en valeur les avantages comparatifs et notables ainsi que les potentialités considérables de la province d'Essaouira dans un contexte global lié à l'attractivité du Maroc et au climat favorable aux investissements.

Il a affirmé que le Royaume peut compter sur l'appui indéfectible de différents partenaires, en particulier français, qui sont très engagés sur la région de Marrakech-Safi, en général, et sur la province d'Essaouira, en particulier, mettant en avant la présence active et la contribution agissante de l'Institut Français à la dynamique que connaît la Cité des Alizés.

Après avoir relevé qu'Essaouira a énormément d'atouts et de potentialités considérables, M. Casenave s'est dit convaincu que le fait de disposer d'une école française internationale de référence dans la ville pouvait constituer un facteur d'attractivité supplémentaire qui viendra consolider l'offre d'attractivité déjà existante au niveau d'Essaouira et de sa région.

Il a, en outre, salué l'apport, direct ou indirect, de la communauté française établie à Essaouira pour la création de richesses dans la province, à travers des activités créatrices d'emplois ou des investissements qui contribuent au renforcement de l'activité économique à l'échelle locale.

Quant au président de la Chambre de Commerce et d'Industrie Israël-France, Daniel Rouach, il a loué l'organisation de cette rencontre en perspective de la Journée Economique d'Essaouira, qui permettra d'ouvrir des perspectives prometteuses et d'identifier des secteurs clés de complémentarité pour le développement des relations de coopération économique, dans un cadre bilatéral ou trilatéral, entre les opérateurs marocains, israéliens et français, ou dans d'autres domaines, notamment ceux technologique, universitaire et de la recherche.

Cette rencontre a été ponctuée de deux exposés: le premier axé sur le climat des affaires et les opportunités d'investissement au Maroc, a été présenté par le directeur général par intérim de l'Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), M. Hicham Boudraa, alors que le second portant sur les projets d'investissement et l'attractivité d'Essaouira, a été animé par le directeur du CRI de Marrakech-Safi, M. Yassine Mseffer.