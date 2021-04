Maroc: Le Ministère délégué chargé des MRE célèbre des femmes marocaines pionnières à l'étranger

Rabat — Le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger (MRE) a organisé, mercredi à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc à Rabat, une cérémonie en l'honneur de femmes marocaines pionnières de l'étranger.

Inscrite dans le cadre de la sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI ne cesse d'entourer les MRE, la cérémonie, tenue sous le thème "Les femmes et leur rôle de leadership : Parvenir à un avenir égal dans un monde dominé par la pandémie de Covid-19", a été organisée à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes.

L'événement, qui en est à sa troisième édition, a pour objectif de valoriser les compétences marocaines féminines à l'étranger dans différents domaines, d'inviter ces femmes à communiquer et proposer des projets ambitieux en faveur de leur pays d'origine et de saluer leurs succès et reconnaitre leurs réussites.

Dans une allocution de circonstance, la ministre déléguée chargée des MRE, Nezha El Ouafi, a indiqué que le but de cette rencontre est de célébrer les femmes marocaines pionnières et de renforcer les liens avec elles, reconnaitre leurs réussites et encourager les initiatives innovantes et ambitieuses pour le transfert de savoir dans leurs domaines de compétence.

Dans ce contexte, a ajouté Mme El Ouafi, le ministère délégué oeuvre à la valorisation et la promotion des femmes MRE à travers l'évènement "SAPHIRA Awards" qui depuis plusieurs années rend hommage aux compétences féminines marocaines établies à l'étranger, issues de domaines variés.

Elle a tenu par la même occasion à rendre un hommage appuyé aux mères marocaines immigrées de la première génération et à les féliciter pour leurs sacrifices exemplaires, pour leur patience et pour le patriotisme sincère dont elles ont fait preuve.

"Ces femmes de la première génération ont joué un rôle important et décisif dans la facilitation de l'intégration dans les sociétés d'immigration, avec tous leurs défis et contraintes", a relevé la ministre déléguée.

Mme El Ouafi a, en outre, souligné que les femmes représentent la moitié des MRE, notant que le pourcentage de féminisation a connu une hausse considérable ces dernières années, avec l'émergence de compétences de haut niveau chez les jeunes.

Elle a, par ailleurs, réitéré la détermination de son Département à impliquer les femmes MRE qui contribuent grâce à la diversité de leurs parcours distingués et leur notoriété dans tous les domaines tant dans leurs pays d'origine que dans leurs pays d'accueil, tout en assurant son ouverture à recevoir toutes leurs propositions pour examiner les aspects et les formes de leur contribution dans les différents projets de développement nationaux lancés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

"Le Maroc a mis en place une politique intégrée au profit des Marocains du monde entier dans le but de protéger leurs droits, de renforcer leurs liens culturels avec le Royaume et de mobiliser leurs compétences pour contribuer aux différents projets de développement lancés par le Souverain, a-t-elle ajouté.

"Dans le but de développer une approche interactive de ces compétences, et dans le cadre de la vision royale qui vise à permettre aux MRE de participer aux projets de développement du Maroc, et dans le cadre aussi de la mise en œuvre du programme MRE Academy, lancé en juin dernier, une convention de partenariat a été signée entre le Ministère délégué en charge des MRE, l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) et le Réseau de Compétences Marocaines résidant en Allemagne, dans le but d'institutionnaliser et d'accélérer les domaines et formes d'intervention des compétences marocaines résidant en Allemagne spécialisées dans l'industrie automobile", a-t-elle fait savoir.

Lors de cette cérémonie, des femmes ayant brillé à l'étranger ont fait part de leurs témoignages et expériences par visioconférence, notamment Meriem Chadid, première femme marocaine astronome, Ismahane El Ouafi, responsable scientifique en chef de la FAO aux Emirats Arabes Unis, Hanane Benkhallouk, fondatrice du cabinet de conseil international Sustain leadership aux EAU et Sophia Leaguedi, fondatrice d'"America export In" aux Etats-Unis.

L'évènement a également connu la présentation du programme MRE Academy par la Directrice de la mobilisation des compétences au ministère chargé des MRE, Mounia Haoudi Marzak, qui a expliqué que ce programme a pour objectifs d'optimiser la contribution des réseaux de compétences marocaines du Monde au développement économique et durable du Royaume à travers le transfert d'expertise dans plusieurs domaines et permettre à ces réseaux de transférer leur savoir-faire aux stagiaires de la formation professionnelle en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi.

La cérémonie a clôturé ses travaux par la remise virtuelle de trophées MRE Academy aux membres féminins des cinq réseaux partenaires actifs dans le programme MRE Academy et Covid Med Help, parmi elles la présidente du réseau AEROMAC, Amal Abhir, la présidente de la fondation Althea, Nezha Idrissi et la déléguée à l'intégration et cheffe du BCI, Amina Benbrahim Benkais.