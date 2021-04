Maroc: Parution de la 3è édition de l'ouvrage "Fables de la mémoire - La glorieuse bataille des Trois Rois (1578)", de Lucette Valensi

Rabat — L'ouvrage "Fables de la mémoire; La glorieuse bataille des Trois Rois (1578)", de Lucette Valensi, vient d'être réédité aux éditions la Croisée des chemins, dans une nouvelle édition de 407 pages de format moyen.

Paru pour la première fois en 1992, aux éditions Seuil et en 2009 aux éditions Chandeigne, l'essai historique sous-titré "Souvenirs d'une grande tuerie chez les chrétiens, les juifs et les musulmans", revient sur "une guerre qui présente l'économie d'une tragédie classique", peut-on lire dans le résumé de l'ouvrage qui arbore dans sa première de couverture une peinture de Georges Washington intitulée "L'Appel au combat".

Cette épopée située au XVIè siècle, poursuit l'extrait, "se joue en quelques heures, en une seule bataille sur le sol africain, qui s'achève par une victoire éclatante du Maroc sur le Portugal". Au cours de cet affrontement meurtrier considéré comme la plus grande bataille jamais donnée sur le sol africain, trois rois périssent, ce qui marque "un tournant décisif dans l'histoire du face-à-face entre islam et chrétienté".

En tentant de répondre aux question "Quels souvenirs garde-t-on d'une grande guerre ? Qu'en retient-on quand on est vainqueur, comment oublier que l'on a essuyé une défaite ? Qui transmet les souvenirs quand disparaissent les derniers témoins ? Et pourquoi ? Et pour qui ?", ce livre, des premiers échos de la bataille en 1578 aux derniers films qu'elle a inspirés au Maroc comme au Portugal, suit le fil du souvenir chez les descendants des vainqueurs et des vaincus, s'interroge sur les usages sociaux de la mémoire, et finalement sur les rapports qu'elle entretient avec l'histoire.

Lucette Valensi, directrice d'études émérite à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris, est historienne de l'Islam méditerranéen. Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont les plus récents sont "L'Islam en dissidence. Genèse d'un affrontement" (Le Seuil, 2004 ; sous le titre L'Islam, l'islamisme et l'Occident, 2013), avec Gabriel Martinez-Gros, "Mardochée Naggiar. Enquête sur un inconnu" (Stock, 2008), "Ces Etrangers familiers. Musulmans en Europe, XVIe-XIXe siècles" (Payot Rivages, 2012), "Un siècle de céramique d'art en Tunisie. Les Fils de J. Chemla, Tunis" (Editions Déméter/Editions de l'Eclat, 2015, avec J. Chemla and M. Goffard) et "Histoire partagée. Juifs et musulmans en Algérie" (Tallandier, 2015. 2e éd., 2018).