Madagascar: Palais de Justice Anosy - Rassemblement interdit jusqu'à nouvel ordre

Le danger est palpable, selon les informations recueillies, la situation au Tribunal Anosy est de plus en plus inquiétante.

De nombreux agents publics et usagers des services du Tribunal Anosy ont trouvé la mort, victimes de la Covid-19 tandis que d'autres ont été contaminés et présentent des symptômes préoccupants. Certains fonctionnaires se plaignent de l'insécurité sanitaire face au non-respect des règles sanitaires relatives au Coronavirus. Face à cela, le ministère de la Justice a pris des mesures pour éviter la propagation de la maladie. Dans son communiqué, ce département a fait savoir dans une note que les affaires civiles urgentes seront priorisées, le traitement des nouveaux dossiers est suspendu à l'exception des demandes de procuration, la pension de retraite et la solde. Le personnel observera un service minimum.

Ces mesures sont prises dans le but d'éviter tout rassemblement des usagers ayant affaire au Tribunal. Cependant, selon les informations recueillies, des agents présentant des signes de Covid-19 travaillent encore. Un fonctionnaire de bureau, développant actuellement la forme grave, allait encore au bureau avant que son malaise survienne à son domicile. Alors qu'il présentait les premiers symptômes, il partageait encore son bureau avec d'autres agents. Aucune mesure de confinement pour ses collègues ni de désinfection rapide du bureau n'a été prise.

Un avocat estime que les fonctionnaires du Tribunal, ainsi que les usagers du service public n'ont pas été suffisamment protégés et de dire que : «Nous avons perdu des collègues, touchés par le coronavirus, certaines personnes ne respectent pas les gestes barrières, il y a même des fonctionnaires d'autres services qui passent ici mais qui ne portent même pas de masque. Souvent, les détenus emmenés à leur procès n'ont pas de masque non plus... ». Une autre agent public a jugé déplorable la situation actuelle au Tribunal.

« Le ministère doit revoir les mesures d'accompagnement pour le bien des agents publics, étant donné que beaucoup d'agents sont touchés, nous sommes très inquiets... », demande-t-elle au ministère de la Justice pour que celui-ci assume ses responsabilités. « A ce stade, aucune négligence n'est tolérable, nous n'avons qu'une vie et nous avons besoin de solutions plus efficaces pour les services publics », a-t-elle encore souligné. Il faut savoir que dans la fonction publique, comme dans le privé, le télétravail est une autre méthode de travail possible.