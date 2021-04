Madagascar: Pétanque - La nouvelle FSBM se met en place

Le nouveau président de la ligue de Haute Matsiatra, Kaleba Rajaona, plus connu sous le nom de Zoki Kaleb.

On aura les hommes et les femmes qu'il faut pour élire une nouvelle Fédération de Sport Boules Malagasy. C'est le premier constat à l'issue des élections au niveau des ligues régionales respectives et qui ont porté au pouvoir des personnalités connues dans ce milieu par leur amour pour la pétanque. On citera en premier le nom de Kaleba Rajaona, plus connu dans le monde de la pétanque sous le nom de Zoki Kaleb et qui a été élu à la tête de la ligue de Haute Matsiatra.

C'était samedi dernier et conformément au calendrier établi par la FSBM. Une issue qui est passée comme une lettre à la poste, tant l'homme est connu pour son dévouement pour cette discipline. On peut en dire autant pour Andrianolalaina Robinson encore appelé Kasparov Robinson par les boulistes et qui est sorti victorieux des élections pour Analamanga où l'opposition fut tout de même solide avec Mbolatiana Andriamanana et Heritiana Ramananjatovo parmi les candidats. La présidence de la ligue d'Analamanga revient donc à Lalaina Robinson qui a été très actif lors de la constitution de l'équipe de la FSBM.

Une autre militante qui a toujours dénoncé les abus de l'ancienne FMP a aussi réussi à se faire élire à Toamasina. Il s'agit de Anja Ralaimbelonirina qui prend donc les commandes de la Ligue Atsinanana. Et à l'allure où vont les choses, on s'achemine vers un renouvellement du bail de la FSBM mais, cette fois-ci, d'une manière légale. Une chose est certaine, en agissant avec autant de transparence, la nouvelle FSBM recevra l'onction de la fédération internationale et de son président Claude Azema.

Il lui reste en fait à trouver les moyens de ses ambitions pour pouvoir honorer les rendez-vous internationaux. En attendant, il serait grand temps de mettre un terme à tous ces concours sauvages et sans aucune autorisation et encore moins de coordination.