Madagascar: Chorale Orimbato - Va pour le traditionnel concert de pâques

Pâques s'avère un vecteur de foi, d'espoir et d'amour car ce titre véhicule en lui-même la solution pour l'humanité assoiffée et qui, malheureusement, l'est toujours depuis plus de deux mille ans.

Pour la chorale Orimbato du temple tranovato Ambatonakanga, Pâques est un rendez-vous incontournable. Pour ceux qui l'ignorent, la première Église malgache, constituée par des fidèles nationaux, va célébrer ses 190 ans cette année. Ainsi dimanche, la chorale Orimbato du Temple FJKM Tranovato Ambatonakanga veut marquer d'une pierre blanche cet anniversaire. Un Concert inédit intitulé « En Christ je me suis édifié » aura lieu à Ambatonakanga pour célébrer la résurrection du Seigneur.

Les œuvres sélectionnées de deux anciens musiciens et compositeurs hors pair évoluant au sein de l'Église d' Ambatonakanga ont été choisies afin de faire revivre les titres ayant marqué deux époques distinctes. Il s'agit d'une part de Ratany, connu surtout par le cantique « FFPM n° 79 sambasamba zanahary ».

Ancien chef de chœur de la chorale de la primature de l'époque royale à Andafiavaratra, et non moins enseignant au palais de la reine. Et d'autre part Daniel Rakotoarivony, rendu célèbre par le chant de chorale « Masoko manganohano ». Au total, 14 titres sont au programme et l'accompagnement musical sera assuré par le claviériste d'Ambatonakanga Tsiresy Rajaonarifetra. Ainsi, l'orchestre symphonique STK Foibe FJKM sera de la partie pour rehausser la qualité de la prestation d'Orimbato.

À rappeler que le lieu de culte qui se trouvait à Ambatonakanga fut construit en bois en 1830 par David Jones, James Cameron, premiers missionnaires envoyés par London Missionary Society (LMS). Certains malgaches convertis au christianisme, baptisés et devenus membres communiants, ont été consacrés le 05 juin 1831, date de la première sainte cène à Madagascar, qui marquait le début de l'Église malgache. Avec le verset tiré de 1 Pierre 5. 9a, fil conducteur de cette représentation laquelle est de libre participation, la chorale convie tout un chacun à venir édifier sa foi en Christ par les louanges et la prière. « Ce sera une interpellation au Seigneur pour apporter son secours dans la lutte que nous affrontons dans notre vie quotidienne et surtout pour le salut de notre âme en fin de notre parcours sur terre. »

Une invitation lancée par la chorale Orimbato à l'endroit de ceux qui voudraient triompher dans leur combat et demeurer dans la foi, l'espérance et l'amour malgré les aléas de la vie. Toujours à la recherche de l'originalité, l'Orimbato va miser sur l'authenticité aussi bien sur le fond que sur la forme de son concert de Pâques. Le respect des consignes et des gestes barrières sanitaires sera de rigueur.