Madagascar: Hausse des contaminations - L'ambassadeur de France appelle à « une grande prudence »

Le nombre des nouveaux cas de Covid-19 augmente de jour en jour dans certaines villes du pays.

Les statistiques publiées par le ministère de la Santé publique démontrent que le nombre des victimes de la pandémie est, lui aussi, en hausse depuis plusieurs jours. Les chiffres inquiètent et interpellent la communauté internationale. « Les chiffres de l'épidémie de Covid-19 à Madagascar sont de nouveau en hausse », a partagé Christophe Bouchard, ambassadeur de France à Madagascar. Dans un communiqué publié hier, ce dernier invite les ressortissants français « à faire preuve de la plus grande prudence et à suivre scrupuleusement les consignes de sécurité des autorités locales et celles que l'Ambassade partagées sur son site et sur les réseaux sociaux, qui comprennent notamment l'ensemble des gestes barrières ».

Paris. Et même si l'Ambassade « œuvre sans relâche pour la sécurité sanitaire de la communauté française », selon l'ambassadeur, ce dernier appelle, toutefois, les membres de celle-ci à « se protéger et protéger leurs proches » face à la propagation du virus au pays. Il a également annoncé qu'une possibilité d'importation de vaccins était déjà à l'étude avec la collaboration des autorités métropolitaines. « Les modalités d'un dispositif de vaccination pour les Français de Madagascar sont actuellement à l'étude, en lien avec Paris », a annoncé Christophe Bouchard. « Les autorités françaises ont déclaré qu'elles prenaient bien en compte cette dimension dans la politique nationale de vaccination » , a-t-il rassuré.

Equipe médicale. L'ambassade prévoit ainsi d'évacuer les cas graves vers La Réunion ou directement vers la France. « Nous continuons de mettre en œuvre des évacuations sanitaires vers La Réunion, sous réserve des capacités sanitaires de ce département, ou vers la métropole », a annoncé l'ambassadeur français. En tout cas, la représentation française mobilise une équipe médicale pour prendre en charge les cas suspects et les malades de la Covid-19. Selon Christophe Bouchard, « le consulat général et son équipe médicale, ainsi que l'Ambassade sont à la disposition de celles et ceux qui sont atteints par le virus, ou pensent l'être ou qui ont été en contact avec des personnes malades ».

Raisons impérieuses. Par ailleurs, la représentation diplomatique française annonce la poursuite des vols spéciaux vers la France et vers les autres départements français d'outre-mer. Mais ces voyages sont réservés aux ressortissants français qui sont contraints de faire le déplacement pour des « raisons impérieuses », a souligné l'ambassadeur de France. Le consulat général de France, quant à lui, ferme ses portes et le bureau « ne sera plus en mesure de recevoir le public selon la pratique habituelle », a-t-on lu dans une publication sur les réseaux sociaux.