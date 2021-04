Ile Maurice: Testées positives au Covid-19, deux patientes décèdent - La famille raconte

Le compteur officiel affiche toujours 12 morts liés au Covid-19, soit deux de plus cette année-ci. Et pourtant, hier soir, le Government Information Service indiquait qu'il y avait en tout 13 morts, à savoir trois patients positifs incluant deux décès liés au nouveau coronavirus. Voici le témoignage des proches de Chundunnee Jokhonah et de la patiente de 70 ans placée sous respiration artificielle depuis vendredi.

Chundunnee Jokhonah, 53 ans, est décédée alors que toute sa famille est en quarantaine

«Mo léker inn fermal boukou. Mo éna régré mo pann rési trouv mo mama enn dernié fwa. Zot kapav gouvernma sipa kiété, mé pa zot kinn met nou lor Later. L'État nous a enlevé le droit de regarder notre mère pour la dernière fois.» C'est le cri du cœur de Lovna Jokhonah-Faikoo, la fille aînée de Chundunnee Jokhonah, 53 ans, décédée au New ENT Hospital, lundi 29 mars. Pour rappel, cette dernière avait été testée positive au Covid-19 alors qu'elle était admise à la clinique Muller. Ses funérailles ont eu lieu à la mi-journée, ce mercredi 31 mars.

L'époux ainsi que les trois enfants de Chundunnee Jokhonah ont imploré les autorités, hier matin, de les laisser voir la quinquagénaire une dernière fois. Les quatre ainsi que le gendre de la défunte se trouvent actuellement en quarantaine dans un centre de traitement dans le Nord. Mais leur demande n'a pas connu d'issue favorable.

«Comment se fait-il que lorsqu'une personne est testée positive et présente des symptômes, le personnel soignant peut s'approcher d'elle de son vivant. Par contre, une fois qu'elle est décédée, on ne peut pas l'approcher alors qu'elle ne tousse plus, qu'elle n'éternue plus ? Ceux qui créent ces lois doivent réfléchir. Ils sont aussi des humains. Comment se sentiraient-ils si leurs proches vivaient une situation semblable?» s'interroge Lovna Jokhonah-Faikoo. Quid des normes internationales ? «Maurice qui est une petite île n'est pas comparable aux grands pays qui enregistrent des centaines voire des milliers de décès quotidiennement.»

La jeune femme est revenue sur les circonstances qui ont mené au décès de sa mère. Chundunnee Jokhonah, employée comme femme de ménage à la clinique Muller, souffrait de problème gastrique et de colite. Elle a été admise à ladite clinique dimanche 21 mars. Un test PCR effectué le 23 mars s'était révélé négatif.

«Mon père et mon frère sont allés la voir le 24 mars. Ils ont obtenu un document pour permettre aux membres de la famille de se déplacer pour lui rendre visite. Le lendemain, au niveau de la clinique, il nous a été dit qu'un membre de la famille devait rester à ses côtés, et c'est ainsi que tour à tour, nous nous y sommes rendus. Samedi dernier, elle a été transférée à l'unité des soins intensifs. Le lendemain matin, on nous a appris qu'elle a été testée positive au Covid-19. Mais ce n'est qu'en début de soirée que ma mère a été transportée au New ENT Hospital.»

Lundi dernier, Lovna Jokhonah-Faikoo a appelé sur la hotline pour informer qu'en plus du personnel soignant de la clinique, d'autres personnes avaient été en contact avec la patiente, fournissant une liste et les numéros de contact d'habitants de Bois-Chéri, La Flora et La Marie. Tous ont été conduits en quarantaine le même jour. «Mardi soir, vers 19 heures, nous avons reçu de nombreux appels qui disaient avoir eu connaissance du décès de ma mère sur les réseaux sociaux. Choqués, nous avons appelé à l'hôpital.»

La septuagénaire testée positive et sous respiration artificielle décédée

La patiente de 70 ans placée sous respiration artificielle depuis vendredi dernier est décédée du Covid-19, ce mercredi 31 mars. Vers 12 h 30, les proches de cette habitante de Canot ont appris la mauvaise nouvelle. L'un d'eux s'est confié : «Nous pensions qu'elle s'en remettrait. Étant donné qu'il y a eu des décès l'année dernière, nous pensions que le personnel soignant avait acquis l'expérience pour traiter les cas de Covid-19 cette année. De plus lors des conférences de presse du National Communication Committee, la Dr Catherine Gaud disait qu'elle était stable malgré tout.»

Notre interlocuteur, qui avait également été testé positif, nous apprend que les 11 membres de sa famille, lui inclut - qui habitent différentes maisons -, étaient asymptomatiques au départ, mais «la septuagénaire, qui avait des problèmes au niveau des bronches, a vu son cas s'aggraver par la suite». Sur les 11 membres de cette famille, trois sont toujours positifs. La défunte laisse derrière elle ses deux fils.

Par ailleurs, l'enseignante du collège de Curepipe et les six membres de sa famille qu'elle avait contaminés ont déjà regagné leur domicile.