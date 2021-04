Afrique: Covid-19 - Confinement étendu au 30 avril mais...

Après le fiasco du message du Premier ministre à la nation le 23 mars, c'est l'Attorney General qui a eu la tâche, mercredi 31 mars, d'expliquer notamment le déconfinement partiel qui prend effet ce 1er avril.

Sauf que Maneesh Gobin a pris bon nombre de court lorsqu'il a annoncé que le confinement en vigueur depuis le 10 mars est étendu au 30 avril. Une prolongation alors que la première phase du déconfinement est à peine entamée. Il est vrai que la courbe de contaminations au Covid-19 est ascendante, mais la communication du gouvernement reste, elle, un véritable imbroglio malgré l'exercice d'auto questions-réponses que s'est infligé l'Attorney General, à la télé, hier.

Un ordre pour étendre le confinement par le Premier ministre sous la Quarantine Act a en ce sens été publié dans la Government Gazette. L'Attorney General tout comme son collègue ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, par la suite, ont tous deux appelé à la discipline et au respect des gestes barrières comme la distanciation physique, le port du masque sur le nez et la bouche, entre autres, au cas contraire les cocovid s'exposent à une offense sous la Quarantine Act.

D'ailleurs, Maneesh Gobin a soutenu que la police termine son enquête sur des cas de violation de l'ordre de restriction de mouvement et que les dossiers seront référés au Directeur des poursuites publiques, qui, lui, décidera, de la marche à suivre. «Si cette discipline n'est pas observée, d'autres endroits seront décrétés zone rouge et on devra alors refermer le pays. Ce que personne ne souhaite», a lancé Maneesh Gobin.

Cependant, certaines activités économiques reprennent à partir de ce jeudi 1er avril sous des conditions sanitaires strictes. Si les supermarchés et autres commerces d'alimentation continueront à opérer de lundi à samedi, Maneesh Gobin a déclaré que l'heure n'est pas encore à un retour à la normale dans la fonction publique, où le système de roster en place se poursuit, y compris pour les fonctionnaires de la zone rouge.

Des règlements ont également été mis en place par la NLTA et le ministère du Transport pour le respect des conditions sanitaires dans les transports publics. Concernant les cours de justice, des directives du chef juge seront publiées pour connaître les services minimums et les jours d'opération.

Ne sont pas autorisés :

Cinémas, théâtres, parcs de loisirs, centres de divertissement, casinos, salles de jeux, écoles centres éducatifs, gym et complexes sportifs, centre social, Citizen Advice Bureau, lieux de culte, salles de mariage, fancy fairs, foires, marchés (bazar), activités sociales et culturelles. Les plages, jardins publics et parcs, les marches et activités sportives sont aussi interdits.