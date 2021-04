Congo-Kinshasa: L'UCOFEM et l'ACOFEPE clôturent en beauté la foire des femmes des médias

L'Union Congolaise des Femmes des Médias (UCOFEM) et l'Association Congolaise des Femmes de la Presse Ecrite (ACOFEPE) ont clôturé la 2ème édition de foire des femmes des médias ce mercredi 31 mars 2021, une coïncidence avec la clôture du mois de la femme.

Lancée lundi 29 mars au Collège Boboto Chapiteau et la salle des conférences Monseigneur Muzirirwa, la 2ème édition de la foire des femmes des médias a réuni plusieurs conférencières, professionnelles des médias et des structures vouées à la cause de la promotion du genre. Dépendamment du contexte actuel, «la femme des médias et le leadership féminin dans le monde de la covid-19 » était le grand thème autour duquel ont gravité pendant trois jours des exposés, mettant ainsi en exergue la capacité de la femme dans un monde où celle-ci cherche à s'imposer pour braver les limites lui imposées.

Cette deuxième édition de la foire des femmes des médias a réuni également pendant trois jours 45 médias. L'activité démarrait par la conférence dans la salle Muzirirwa et se terminait par des visites des stands des médias au chapiteau. Au travers de leurs expositions, les médias expliquaient aux visiteurs ce qu'ils font pour accompagner la femme dans sa lutte.

La 2ème édition de ces assises annuelles de l'UCOFEM et l'ACOFEPE doivent leur réussite effective à l'appui technique d'Internews, une organisation non-gouvernementale qui travaille sur les questions d'information dans une quarantaine de pays à travers le monde. Financée par l'USAID via FHI360 et un financement complémentaire des coopérations suédoise et suisse, Internews à travers son appui à la foire des femmes des médias, met en œuvre le programme Media Sector Developement Activity (MSDA), un programme structurant de cinq ans, démarré en juillet 2019. Il vise la promotion d'un secteur des médias plus ouvert et plus dynamique contribuant à des institutions plus réactives et transparentes en République Démocratique du Congo.

La deuxième édition de la Foire de Femmes de Médias a ouvert ses portes sous le thème « Leadership féminin : Pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 ».

La première journée a été marquée par les mots des représentantes des organisations de défense de femmes de médias et des ambassadeurs de la Suisse et des Etats-Unis.

Dans son mot de circonstance, Madame Grâce Ngyke, Présidente de l'ACOFEPE a indiqué que cette deuxième édition se tient à la veille de la clôture du mois de la femme. Une occasion de parler encore de la femme, cette fois-ci de la femme de médias. Une occasion d'évoquer ses difficultés et besoins en cette période de pandémie de coronavirus.

Prenant également la parole, la nouvelle présidente élue de l'Union Congolaise des Femmes de Médias, Madame Rose Masala a encouragé les femmes de médias. Elle précise que cette deuxième édition se veut un boulevard d'expériences des femmes de médias et de communication. Ces expériences qui peuvent améliorer les conditions de travail dans ce secteur.

Pour rappel, la deuxième édition de la foire des femmes des médias vise les objectifs précis notamment, l'amélioration de la qualité et la diversité des contenus médiatiques, l'identification des femmes qui tiennent des rédactions et des animatrices des débats comme moteur clé du changement social. Autres objectifs, c'est d'encourager également l'inclusion sociale et l'égalité des chances des femmes des médias dans la profession, renforcer l'éducation professionnelle des médias ainsi que parvenir aux engagements fermes des femmes une presse non seulement plurielle mais pluraliste, objective et indépendante.

Disons également que pendant trois jours, 45 médias ont eu l'honneur de faire valoir la qualité de leur travail. Le premier jour, c'est-à-dire le 29 mars, 15 stands ont été visités, 15 au deuxième jour, le 30 mars ; et 11 le dernier jour, le 31 mars 2021.