Congo-Kinshasa: Photographie professionnelle - Gaël Bussa appuie la formation de 20 femmes

Le mois de mars, mois de la femme a été clôturé en beauté pour les 20 femmes bénéficiaires de la formation de trois jours sur la photographie professionnelle. Ladite formation a été rendue possible grâce au parrainage de l'honorable Gaël Bussa Obambule, l'élu de Budjala.

Cette formation organisée du 29 au 31 mars 2021 à Kinshasa, par Patrick Tete et Marvel's Biaya, deux experts en communication visuelle et numérique, avait pour but de donner une autre image en rapport avec l'égalité et ainsi rendre la femme autonome, Indépendante et respectueuse. Ces femmes ont reçu leurs brevets entre les mains du parrain de la formation. Celui-ci promet de les accompagner à travers un stage professionnel dans les institutions publiques de l'Etat et privées.

Parlant de la vision du Chef de l'Etat Félix Tshisekedi sur l'autonomie et le leadership féminin, paraphrasant la thématique de ce mois de mars dédié à la Femme, le Député national Gaël Bussa Obambule a laissé entendre qu'il ne s'agissait pas simplement de former les femmes en photographie, mais aussi de les inciter à exercer ce métier considéré comme l'apanage des hommes. « Nous avons songé organiser cette formation pour permettre aux femmes non seulement d'apprendre la photographie, mais également d'exercer dans ce métier qui, longtemps, a été considéré comme un métier réservé aux hommes. Cette formation n'est pas la dernière, ce n'est qu'une première qui ouvre tout un chemin», a-t-il déclaré. En rapport avec l'accompagnement des bénéficiaires de la formation "Egalité", l'élu de Budjala n'a pas manqué de les rassurer. «Après cette formation, nous verrons dans quelle mesure accompagner ces jeunes dames qui viennent de finir la première session de leur formation, dans les institutions publiques et privées avec un stage professionnel», a-t-il indiqué.

Pour sa part, Patrick Tete a exprimé sa satisfaction en remerciant de tout cœur l'honorable Bussa d'avoir accepté de parrainer cette première édition de la formation dédiée à la femme congolaise. «Mes impressions sont tellement bonnes et satisfaisantes d'autant plus que ce sont des femmes qui ont vraiment assimilé la matière. Elles se sont vraiment données corps et âme durant cette séance de formation. Elles étaient là, déterminées, passionnées et assidues», a déclaré à la presse Patrick Tete, photographe et expert en communication numérique et visuelle.

A l'en croire, l'objectif de cette formation était de donner à la femme congolaise, la possibilité de devenir autonome dans le métier, qui est réputé masculin qu'est la photographie. «C'est dans la même optique que nous avions opté de donner la possibilité aux femmes désirant devenir photographe professionnel et en faire une carrière proprement dite. C'est une manière pour nous de le rendre autonome et d'accroître en elle l'estime, la confiance et la rendre indépendante par le métier de la photographie», précise-t-il. Et de renchérir : "Nous parlons du concept "Egalité" parce que la majorité de personnes font allusion à de grands postes de responsabilité notamment, au gouvernement, aux ministères et dans les institutions publiques mais peu de personnes se penche sur l'aspect égalitaire du côté métier, qui est réputé masculin, nous avons opté d'aller avec ce concept dans les jours à venir, devenir une plateforme qui va commencer à promouvoir le talent et les potentialités de la femme congolaise, en particulier, et de la femme africaine, en général".

D'emblée, il sied de noter que plusieurs personnalités avaient rehaussé de leur présence, les Députées Aminata Namasia et Henriette Wamu ont félicité les parrains Gaël Bussa et les initiateurs. Ces formateurs comptent poursuivre la formation de femmes voulant devenir photographe au sein de la plateforme "Egalité".