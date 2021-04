Congo-Kinshasa: Réception des candidatures et réformes électorales - Jonas Tshiombela appelle les acteurs politiques à plus de volonté politique

"C'est un moment de suspense qui se vit en République Démocratique du Congo", tel est le constat fait par plus d'un observateurs. D'un côté, le monde politique congolais est secoué par le lancement des confessions religieuses qui reçoivent les candidatures pour trouver les acteurs qui doivent remplacer le bureau Corneille Nanga, à la CENI ; de l'autre côté, c'est une demande exigée consistant à commencer par les réformes des lois de la CENI ainsi que cette longue attente de la sortie du gouvernement Sama Lukonde. Jonas Tshiombela, Coordonnateur de la Nouvelle Société Civile Congolaise en a parlé dans les lignes du Journal La Prospérité.

Selon cette structure de la Société Civile, c'est dans la presse et par différentes communications qu'elle a été informée sur le communiqué des confessions religieuses du 20 mars 2021 lançant un appel à candidature pour le poste de président de la CENI, en même temps les confessions religieuses ont fait croire que d'ici un mois, la loi électorale allait être votée, voilà ce qui a poussé la NSCC à croire et à conclure que les deux démarches ne sont pas du tout contradictoires.

«En même temps, nous avons suivi l'agenda 2023 de l'église catholique ; le cap 2023 de l'église protestante et nous sommes en train d'attendre les priorités 2023 des églises de réveil. C'est après que la Nouvelle Société Civile Congolaise pourra se prononcer en âme et conscience, à l'issue de tous ces exercices », nous a révélé, le Coordonnateur de la NSCC.

«L'idéal serait d'organiser les réformes et après, entrevoir la possibilité de positionner les animateurs, c'est l'idéal que nous prônons d'ailleurs. Mais les réalités du contexte sont les prises de positions de toutes les parties prenantes. Si les gens qui seront en compétition électorale arrivent à tomber dans un consensus qui demande à ce qu'ils commencent par la désignation des animateurs, après, ils peuvent revenir à la loi ou faire les deux au même moment, cela peut bien passer », a-t-il déclaré en ajoutant que si le consensus est obtenu déjà au niveau des acteurs politiques qui sont les principaux acteurs engagés et que cela est cautionné par une bonne partie de la Société Civile, tout ce que pourra faire la NSCC est d'observer les dépositions pour voir si le temps qui est donné peut amener le pays à des résultats que tout le monde attend. C'est en conclusion l'avant position de la Nouvelle Société Civile Congolaise à ce stade.

«Donc pour nous, avant de nous positionner de façon critique, il faudra avoir tous les contours de tout ce qui est en train de faire en ce moment. Et le sérieux problème se posera aussi sur le point de la volonté », a-t-il soulevé comme problème. Il a soutenu ces propos en appelant les acteurs politiques à plus de volonté pour la réussite de toutes les manœuvres.

Pour répondre à la question de savoir si ces réformes ne vont pas déranger et occasionner un glissement, le Coordonnateur de la NSCC a rappelé la demande faite par sa structure avant la nomination de l'informateur ainsi que du formateur. Selon lui, l'informateur devrait jouer directement le rôle du formateur pour gagner le temps et avoir un gouvernement. « Voilà plus de 5 mois, la RDC vit avec deux premiers ministres et ça, c'est un coup qui est porté à l'argent du contribuable congolais. La réforme, si elle s'aligne dans la dynamique de ceux qui pensent qu'il faut retarder les choses, ça prendra du temps. Même la désignation là, il n'y a pas de volonté, ça prendra beaucoup de temps », a-t-il chuté.

Il faut souligner que Jonas Tshiombela a plus interpelé les acteurs politiques à plus de volonté pour la bonne marche de la République car, tout peut bien se faire dans un délai acceptable si et seulement si tout le monde s'y met.