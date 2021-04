Egypte: Coopération bilatérale et immigration clandestine au menu des entretiens

L'Egypte aspire à renforcer les mécanismes de coopération bilatérale avec la Croatie sur tous les plans, ainsi qu'à hausser le volume des échanges commerciaux, a affirmé le Président Abdel Fattah Al-Sissi en recevant en audience, mercredi 31 mars 2021, le ministre croate des Affaires étrangères, Gordan Grlic Radman, apprend-on de la page officielle du porte-parole de la Présidence.

La rencontre, à laquelle ont assisté le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Choucri, et l'ambassadeur croate au Caire, a également porté sur les démarches susceptibles de développer la coopération économique entre les deux pays, pour qu'elle soit à la hauteur des relations politiques particulières entre ces deux pays amis, d'autant que l'Egypte offre à présent d'importantes opportunités industrielles et d'investissement avec la mise en place de géants projets de développement.

Le ministre croate s'est félicité d'avoir été reçu par le Président Al-Sissi, et a affirmé l'intérêt de son pays à poursuivre la coordination et les consultations avec l'Egypte dans tous les domaines. Il a également manifesté l'aspiration de la Croatie à renforcer ses relations avec l'Egypte qui possède une des plus importantes et des plus anciennes civilisations, d'autant qu'elle joue également un rôle axial sous la direction du Président Al-Sissi, pour enraciner les fondements de la stabilité et de la sécurité au Moyen-Orient et dans le Continent africain.

Le ministre croate a, à cet effet, parlé également des efforts réussis de l'Egypte pour mettre un terme à l'immigration clandestine vers l'Europe, via son territoire. L'entretien a aussi porté sur le suivi des dernières évolutions d'un certain nombre de dossiers régionaux d'intérêt commun, et à leur tête, le dossier libyen.

Les deux parties ont mis l'accent sur l'importance de conjuguer les efforts pour appuyer le processus politique actuel qui vise à sauvegarder l'Etat et ses institutions nationales, jusqu'à parvenir à l'échéance électorale vers la fin de l'année en cours.

Le Chef de l'Etat et le ministre croate ont échangé les visions autour du phénomène de l'immigration clandestine. La lumière a été jetée sur les efforts menés par l'Egypte pour lutter contre ce phénomène, émanant de la responsabilité de l'Egypte vis-àvis de ses citoyens et de la sécurité de ses partenaires.

Al-Sissi a affirmé que les solutions de ce problème ne doivent pas être uniquement sécuritaires, mais qu'il faut également résoudre les racines du problème, à savoir l'aspect économique.

Le Président a souligné que l'Egypte accueille sur son territoire environ 6 millions résidents de différentes nationalités africaines, arabes et autres. Qu'ils jouissent de tous les droits essentiels et y travaillent. Le ministre croate a, pour sa part, loué les efforts égyptiens pour réaliser la sécurité et la stabilité dans la région, affirmant l'intérêt à poursuivre la coopération avec l'Egypte à tous les niveaux pour faire face aux défis qu'affrontent les deux rives de la Méditerranée.

Gordan Grlic Radman a de même loué les démarches égyptiennes pour renforcer le dialogue entre les pays africains et arabes, ainsi qu'avec les pays de l'Union Européenne.