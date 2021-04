Algérie: Internet mobile - Vers la libération de nouvelles bandes de fréquences

Alger — Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, s'est engagé, mercredi à Alger, à procéder à la libération de nouvelles bandes de fréquences, après celles octroyées aux trois opérateurs de téléphonie mobile en 2020, afin d'améliorer davantage le réseau de l'internet mobile.

"Je me suis engagé avec les trois opérateurs de téléphonie mobile (Mobilis, Djezzy et Ooredoo) afin de leur attribuer de 20 à 30 Mégahertz de manière équitable sur la bande de fréquence de 2300 MHz qui est considérée par le CNR comme la plus privilégiée", a indiqué M. Boumzar à l'APS, lors d'une réunion d'évaluation de la mise en œuvre du plan sectoriel dans son volet téléphonie mobile pour le premier trimestre de 2021.

Il a fait part de sa "disposition à négocier avec les parties prenantes pour libérer d'autres spectres de fréquences et les mettre à la disposition des opérateurs mobiles, "à condition, a-t-il souligné, qu'ils s'engagent à investir davantage et à déployer ces spectres dans les meilleurs délais afin d'offrir une meilleure qualité de service et un meilleur débit".

"Nous avons pris nos responsabilités, l'année dernière, en libérant une quantité de spectres de fréquences, nécessaire pour améliorer la qualité de service", a ajouté M. Boumzar, estimant que cela a permis une "amélioration considérable de la qualité du débit internet mobile".

Il a relevé que certains endroits ne sont pas encore couverts et d'autres couverts partiellement par le réseau de téléphonie mobile, ce qui contraint les citoyens à disposer de trois puces de différents opérateurs pour se connecter.