Angola: Le pays et le Brésil relancent leur partenariat stratégique

Luanda — L'ambassadeur de la République fédérative du Brésil en Angola, Rafael de Mello Vidal, a annoncé, ce mercredi, la relance du partenariat stratégique bilatéral, avec de nouvelles idées dans la relation commerciale et dans les investissements.

Se confiant à la presse après une audience avec le président de l'Assemblée nationale, Fernando da Piedade Dias dos Santos, Rafael de Mello Vidal a déclaré que les investissements du Brésil en Angola, après certaines contraintes liées à la situation internationale, commençaient à montrer des signes de reprise, principalement dans les domaines de l'infrastructure, de l'énergie et de l'agriculture.

Il a indiqué que les lignes directrices du partenariat stratégique entre les deux pays comprennent le travail conjoint autour de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), le commerce, les investissements et dans le domaine de la coopération.

"Nous accordons une attention particulière à l'Angola. Nous avons plus de 70 projets de coopération, certains déjà achevés et d'autres en cours", a-t-il fait savoir.

Il a dit qu'il y avait une coopération bilatérale très forte dans le domaine de la santé, avec un accent sur la lutte contre le VIH, l'agriculture et la formation du personnel angolais au Brésil.

Dans le domaine de la défense et de la sécurité, autre pilier du partenariat stratégique entre les deux pays, il a souligné la coopération qui passe par des exercices navals conjoints, des échanges d'équipements et la formation d'officiers de l'aéronautique et de la marine.

Selon le diplomate, le partenariat stratégique vise également la défense des intérêts des Brésiliens en Angola et des Angolais installés au Brésil.

Il a fait savoir que les services consulaires brésiliens accordaient plus 400 visas par mois aux étudiants angolais et autres, y compris des hommes d'affaires.

Il a révélé qu'environ 20 000 Brésiliens vivent actuellement en Angola, étant la plus grande communauté de son pays en Afrique.

Sommet de la CPLP

Le diplomate brésilien a évoqué l'éventuelle venue en Angola du président du Brésil, Jair Bolsonaro, pour participer au sommet de la CPLP, qui devrait avoir lieu cette année, dans la capitale angolaise, Luanda.

"Nous voulons, en marge de ce sommet, tenir une réunion bilatérale avec la présence d'hommes d'affaires et la réunion pourrait être accompagnée par des parlementaires et sénateurs brésiliens qui suivent l'agenda du Brésil avec l'Angola", a-t-il expliqué.

Pendant ce temps, Rafael de Mello Vidal a fait l'éloge de l'Angola en disant que le pays avait entamé un cycle de croissance économique et, en même temps, traitait avec excellence la question de la pandémie de Covid-19.

Le Brésil a été le premier pays à reconnaître l'indépendance de l'Angola, le 11 novembre 1975. Les relations de coopération entre les deux États se sont considérablement renforcées ces dernières années.

