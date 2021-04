Afrique: Lu pour vous - La CEDEAO a-t-elle fait de l'Afrique de l'Ouest un endroit plus sûr? oui, mais ses antécédents sont irréguliers

analyse

Dans un article publié en 1994 intitulé The Coming Anarchy , le journaliste américain Robert Kaplan a prédit un Armageddon imminent pour l'Afrique de l'Ouest en raison de ce qu'il considérait comme sa notoriété pour le crime, les coups d'État et les régimes tyranniques. Vingt-six ans plus tard, il convient d'examiner si la région a mesuré à la hauteur de cette sombre prévision. Dans mon article, j'ai examiné comment la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) s'était comportée dans le contexte de certaines menaces sécuritaires émergentes et récurrentes dans la région. Celles-ci comprenaient le terrorisme djihadiste, le trafic de drogue et la piraterie et les changements anticonstitutionnels de gouvernement.

La CEDEAO a été créée en 1975 par les États d'Afrique de l'Ouest pour accélérer la croissance économique et le développement de la région. Ses États membres comprennent la République du Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, le Sénégal, la Sierra Leone, le Togo et le Nigéria. L'adoption de l'Accord sur la non-agression et la défense en 1978 a marqué les incursions de la CEDEAO dans le régionalisme sécuritaire en tant que condition préalable à la réalisation de l'intégration économique. J'ai évalué les progrès de la CEDEAO dans la résolution des principaux problèmes de sécurité dans la région. J'ai conclu qu'il y avait des raisons d'être optimiste. Mais les récentes tendances de conflit ont ravivé de nombreuses inquiétudes quant à la stabilité politique de la région. J'ai conclu que la CEDEAO est limitée dans ce qu'elle peut accomplir. Néanmoins, il doit être décisif dans l'application de ses protocoles et politiques et de sanctionner les États membres et les élites gouvernantes qui les bafouent.

PAYSAGE DE LA DEMOCRATIE

J'ai passé en revue la période entre 1989 et 2020. L'une des catégories d'instabilité politique que j'ai examinée était celle des tendances des coups d'État constitutionnels. Au cours de cette période, les changements anticonstitutionnels de gouvernement ont représenté un pourcentage élevé des conflits dans la région. Il s'agissait du Libéria (1989- 2005), de la Sierra Leone (1991-2002), de la Côte d'Ivoire (1992-2002; 2010- 2011), de la Guinée Conakry (2007-2010) et de la Guinée Bissau (2005-2009). Seuls le Cap-Vert et le Sénégal ont été épargnés par un coup d'État militaire. Malgré cela, l'ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade, alors âgé de 86 ans, a tenté un coup d'État constitutionnel en 2012 pour briguer un troisième mandat. En réponse à nombre de ces développements, la CEDEAO a déployé des tactiques militaires et diplomatiques à des moments différents. Par exemple, la CEDEAO a déployé l'armée dans les conflits au Libéria et en Sierra Leone et a enregistré un minimum de succès, mais cette intervention a été controversée en raison de violations présumées des droits humains. La diplomatie a été déployée en 2012, lorsqu'un défi terroriste et une rébellion touareg au Mali ont conduit à l'éviction du président Amadou Toumani Touré dans un putsch.

La CEDEAO a initié un règlement négocié avec la junte pour restaurer l'ordre constitutionnel tout en leur accordant l'amnistie. Il n'a pas réussi à déployer une tactique militaire en raison du manque de capacités et des désaccords des États membres. Cependant, l'utilisation de Blaise Compaoré comme médiateur dans l'intervention au Mali contredit les protocoles de l'organisation compte tenu de ses tactiques despotiques chez lui. Compaoré a finalement été renversé par une manifestation populaire en 2014. Après un coup d'État militaire au Burkina Faso en 2015, la CEDEAO a renvoyé le président par intérim , Michel Kafando, au pouvoir. Et cela a facilité une transition politique en Gambie en 2017. Pourtant, il n'a pas réussi à démanteler la dynastie Gnassingbé au Togo. Et il n'a pas déploré la décision d'Alpha Condé de Guinée de faire passer un référendum constitutionnel en mars 2020. Cela l'a vu revenir au pouvoir pour un troisième mandat à la présidence. De même, le président Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire a capitalisé sur une nouvelle constitution et s'est présenté pour un troisième mandat en 2020 au milieu de violentes manifestations dans le pays. Selon Adam K. Abebe dans le rapport Afrique, la nouvelle constitution.

«CONSERVE LA LIMITE DE DEUX MANDATS POUR LES CANDIDATS A LA PRESIDENTIELLE MAIS NE DIT RIEN SUR LES MANDATS PURGES AVANT SON ADOPTION»

En 2020, le Mali était de retour sous les projecteurs lorsqu'un soulèvement populaire et un coup d'État ont mis fin à l'administration du président Ibrahim Boubacar Keïta. Cette fois, la CEDEAO a imposé des sanctions économiques et a donné une date limite pour que l'armée passe le relais à un gouvernement de transition. Dans l'ensemble, j'ai constaté que les réalisations de la CEDEAO dans la réponse aux crises de gouvernance qui ravagent la région ont été mises à rude épreuve par le non-respect par ses propres dirigeants de son protocole de bonne gouvernance

DROGUES, PIRATERIE ET TERRORISME

L'une des principales menaces à la sécurité dans la région est le trafic de drogue. Les États côtiers de la Guinée-Bissau, de la Guinée, du Cap-Vert, du Nigéria, du Ghana, de la Gambie et du Sénégal sont devenus des routes de transit importantes pour les trafiquants de drogue . Et d' importantes saisies de drogue ont été effectuées entre 2005 et 2007. Ce défi s'est accompagné d' enlèvements alarmants en mer dans le golfe de Guinée.

La CEDEAO a tenté de lutter contre la criminalité liée à la drogue en adoptant une politique en 2009 et un an plus tard en acceptant l'Initiative de Dakar . La plupart de ses efforts se sont concentrés sur la restriction du flux de drogues, le renforcement des frontières et la poursuite des coupables . Ensuite, il y a le terrorisme continu de Boko Haram et de ses sectes dissidentes au Nigéria. Ceci est devenu un phénomène normalisé avec des réverbérations sismiques dans les états voisins. Le défi est aggravé par les activités des bandits armés et des ravisseurs.

La CEDEAO a adopté une stratégie antiterroriste et un plan de mise en œuvre en 2013. Celuici définit trois piliers principaux: prévenir, poursuivre, reconstruire . La priorité des États membres a été de poursuivre les coupables, avec peu d'investissements pour s'attaquer aux conditions idéologiques et politiques de la violence. Il y a aussi des lacunes importantes en ce qui concerne l'unité militaire de l'organisation. Les plus urgents sont la corruption et le manque de formation continue et améliorée. Et, malgré ses progrès mesurés, la CEDEAO reste confrontée au défi critique de la rareté des ressources. Il y a aussi le manque de volonté de donner suite à la mise en œuvre des protocoles, le non-respect des protocoles, le manque de leadership des membres, la brutalité des forces étatiques et une déconnexion générale avec les réalités des gens sur le terrain.

LA VOIE A SUIVRE

Le déclin de la violence interétatique et des guerres civiles en Afrique de l'Ouest, et la plus grande importance de la CEDEAO dans la gestion des conflits, sont peut-être des indications que la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest ne s'est pas avérée aussi sombre que Kaplan l'avait prévu il y a deux décennies. Mais il y a des leçons importantes qui ont été apprises. L'organisation devrait soutenir et protéger les droits de ses citoyens à organiser des manifestations pacifiques comme moyen d'équilibrer les excès des politiciens. Les gens devraient utiliser leurs droits accordés par l' article 4 du protocole révisé de 2005 sous la Cour de la CEDEAO pour demander justice dans des situations où ils ont été abusés par l'État ou d'autres groupes oppressifs.

La CEDEAO devrait nommer des personnes qui ne sont pas d'anciens chefs d'État et qui n'occupent pas de fonction politique en tant que médiateurs régionaux. Compte tenu des défis internes gigantesques du Nigéria et de son influence politique affaiblie, d'autres pays de la région doivent se mobiliser et inciter l'organisation à remplir son mandat de devenir une communauté de personnes plutôt qu'une institution qui améliore le statut et le profil des régimes subversifs .

Chercheur en relations internationales et études sur la paix et les conflits, Université de Durham (theconversation.com