Ile Maurice: Curepipe College - Certains élèves boudent les examens du NCE

Aujourd'hui, les candidats de Grade 9 sont à leur troisième jour d'examens. Mais faut dire que ces épreuves du National Certificate of Education (NCE) ne se passent pas sans embûche. Certains élèves du Curepipe College ne se sont pas rendus au centre d'examens en question, soit l'Open University, à Forest-Side, mercredi 31 mars. Et ce, en raison des problèmes survenus mardi, soit le premier jour des examens. Notamment à cause des mesures sanitaires qui n'ont pas été respectées au sein du centre d'examens et des averses qui se sont abattues sur Curepipe et les régions avoisinantes, déplore-t-on.

Michael, un des parents, confie qu'il n'a pas voulu prendre de risque en laissant son fils Shaun Keath prendre part à ces examens, le mercredi 31 mars. D'ailleurs, il a envoyé une correspondance au Mauritius Examinations Syndicate (MES) ainsi qu'au recteur du Curepipe College, Neeteshraj Sewpal, pour informer que son enfant ne participera pas aux épreuves du NCE tant que la situation ne s'améliorera pas.

En effet, lundi après-midi, son fils et lui ont dû rentrer chez eux à pied, à Eau-Coulée... sous une pluie battante. Il n'y avait pas d'autobus pour les ramener chez eux. «Je n'ai pas voulu renouveler cette expérience. Et si on tombait malade ? Surtout dans de pareille situation... Le mois de mars n'est pas approprié pour la tenue des examens, en raison des grosses pluies. D'ailleurs, les averses du 30 mars nous ont fait rappeler ce qui s'était passé il y a huit ans, le 30 mars 2013», déplore Michael.

Il a tenu, toutefois, à préciser que son fils a voulu se rendre au centre d'examens aujourd'hui, pour participer aux épreuves d'anglais et des ICT.

«Il n'y avait aucune urgence à tenir les examens du NCE ce mois-ci», dit le recteur

Sollicité, Neeteshraj Sewpal se dit inondé par de nombreux appels des parents. «Ces derniers me disent que la santé et la vie de leurs enfants passent avant tout. En tant que recteur, j'ai fait de mon mieux en convaincant les parents qu'ils devaient envoyer leurs enfants prendre part à ces examens. Le reste, c'est leur décision», dit-il. D'ajouter que, de son côté, il ne peut rien faire en ce qui concerne le respect du protocole sanitaire à l'Open University.

«Cela revient au MES. Ceci dit, il n'y avait aucune urgence à tenir ces examens locaux ce mois-ci. Dans le cas des examens du Cambridge, on peut comprendre car ce sont des épreuves internationales. Puis, les candidats sont un peu plus grands que ceux qui sont en grade 9. Mais ça aurait changé quoi si les examens du NCE devaient se tenir en mai, par exemple ? C'est sûr que les élèves de mon collège seront pénalisés», déplore Neeteshraj Sewpal.