Maroc: Prévalence de l'ostéoporose - Quatre questions à Karim Zaidi, chirurgien orthopédiste et traumatologue

Rabat — L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé l'ostéoporose comme l'un des principaux problèmes de santé dans le monde, qui doit s'amplifier dans les années à venir.

En effet, les rapports de l'organisation soulignent que cette maladie, responsable de la diminution de la densité osseuse et donc des fractures, est considérée comme une "épidémie silencieuse". Selon l'OMS, le risque de fracture ostéoporotique atteint 8.9 millions de cas annuellement.

Le chirurgien orthopédiste et traumatologue Karim Zaidi a accordé un entretien à la MAP dans lequel il présente cette maladie silencieuse et étale ses facteurs de risque, ses symptômes, ses complications, sa prévalence au Maroc et enfin fait part de ses conseils pour s'en protéger.

1. Qu'est ce que l'ostéoporose? quel est son degré de prévalence au Maroc?

L'ostéoporose est une maladie rhumatismale qui affecte la vie de très nombreuses personnes, entrainant la dégénérescence du tissu osseux ou ostéoporose.

Au Maroc, les études démontrent que le nombre de personnes touchées par cette maladie a atteint 30%, affectant davantage les femmes.

35% des malades sont âgés de plus de 50 ans alors que 60% d'entre eux ont plus de 60 ans.

2. Quels sont ses facteurs de risque , ses symptômes et ses complications dans le cas d'un retard de prise en charge?

Parmi les facteurs de risque de l'ostéoporose on décompte notamment le manque de Calcium, de Vitamine D, de Phosphore, de Magnésium et la surconsommation de caféine et de tabac.

Ses principales causes sont également l'utilisation accrue et pour une longue durée de certains médicaments comme la Cortisone, les médicaments épileptiques et l'héparine anticoagulants. L'ostéoporose peut également survenir à cause de problèmes liés à la thyroïde, la gonade et le manque d'œstrogène.

Les personnes atteintes d'ostéoporose souffrent de complications comme l'affaissement des vertèbres, ce qui provoque des douleurs aiguës pouvant mener à la cyphose.

L'ostéoporose peut également provoquer des fractures par tassement de la colonne vertébrale et entraîner une incapacité partielle ou totale, pouvant dans certains cas causer des décès à cause de complications post-opératoires surtout chez les personnes âgées.

Il est à noté dans ce sens que 20% des personnes atteintes d'ostéoporose font face à des difficultés pour atteindre les centres de santé afin d'accéder aux soins, 58% ne possèdent pas de couverture sociale, 51% tarde à visiter le médecin pour une durée qui dépasse les 3 mois après l'apparition des premiers symptômes, 41% consultent un médecin 6 mois après l'apparition des symptômes et seulement 8% consultent un spécialiste durant les 3 premiers mois suivant l'apparition des premiers symptômes.

3. Est ce que cette maladie est liée au facteur de l'âge? Quels sont les groupes d'âges les plus à risque?

Comme mentionné précédemment, les femmes sont les sujets les plus à risque. L'ostéoporose affecte considérablement la santé des femmes ménopausées provoquant une fragilité osseuse et, par voie de conséquence, une augmentation du risque de fracture.

4. Comment se protéger de l'ostéoporose? Quels sont les traitements possibles et le rôle de l'alimentation dans la prévention de cette maladie?

Pour prévenir cette maladie, il est conseillé de suivre un régime alimentaire sain et riche en protéines, en calcium, en vitamine D, comme le lait et ses dérivés et les légumes.

Il est nécessaire de se protéger contre cette maladie avec un apport suffisant de vitamine D comme le poisson, l'orange et les graines, en plus de l'arrêt de tabac et de l'alcool et de pratiquer une activité sportive régulière.