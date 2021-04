Maroc: Sensibilisation à l'autisme - Trois questions à la présidente du Collectif Autisme Maroc

interview

Rabat — La présidente du Collectif Autisme Maroc, Soumia Amrani revient, dans un entretien à la MAP à l'occasion de la Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme, sur l'importance des aménagements permettant aux personnes autistes de participer pleinement à la société, quelques stéréotypes auxquels les personnes autistes et leurs familles font face ainsi que les conditions de réussite des individus autistes.

1-Comment tout et un chacun peut soutenir les personnes autistes à s'épanouir, notamment à l'école ou dans le monde du travail ?

Le premier pas pour soutenir l'épanouissement des personnes autistes et leur pleine participation à la société est le changement des perceptions et paradigmes selon lesquels nous développons nos attitudes et comportements vis-à-vis des individus autistes.

Par changement de paradigme, j'entends une compréhension de l'autisme sous l'angle de la diversité et que le handicap ne soit considéré ni une tare, ni une honte ou une faiblesse. Le handicap, notamment l'autisme est une diversité humaine.

Par changement de perception, j'entends l'élimination de tous les préjugés et les idées reçues, par exemple les personnes autistes sont "agressives, ou des génies, ou extraordinaires, ou ... ", ces perceptions sont sources d'incompréhension et de stigmatisation.

De même, soutenir l'épanouissement des personnes autistes passe inéluctablement par la mise à leur disposition des aménagements raisonnables qui leur permettent de participer pleinement à la société.

2-Pourriez-vous nous citer des stéréotypes sources de souffrance ou d'inconfort pour les individus autistes et leurs parents ?

- Les personnes autistes sont des génies. Non, les personnes autistes n'ont pas à subir le poids et la charge mentale d'une attente sociétale qui ne leur correspond pas forcément.

Comme le reste de la population, il existe parmi eux des génies. Ils sont principalement des êtres humains qui ont des droits.

- L'autisme est une maladie. L'autisme n'est pas une maladie, c'est un fonctionnement différent. Mais il peut être accompagné de maladies. L'autisme n'est pas à soigner avec des médicaments.

- Les personnes autistes sont agressives. Faux! les défis comportementaux des personnes autistes sont dus à des problèmes de santé ou à des défis sensoriels. Un diagnostic différentiel est l'outil le plus efficient dans ce genre de cas.

- L'autisme est le résultat de la défaillance de la maman. Faux! Ce n'est pas de la science ! c'est de l'acharnement misogyne contre la femme et l'autisme n'est qu'un prétexte. Cette théorie porte préjudice à la personne autiste et à sa famille.

3-Pourriez-vous partager avec nous des expériences de personnes autistes ayant surmonté différents obstacles grâce à un environnement propice, à des personnes sensibilisées à l'autisme ainsi que grâce à leurs efforts continus ?

Je ne pourrais citer des noms, mais de plus en plus de jeunes garçons et filles autistes nous prouvent quotidiennement leur capacité à développer leurs talents dans différents domaines. Ces jeunes autistes marocains sont issus de familles diverses, certaines sont aisés d'autres non. Ils appartiennent également à différentes régions du Maroc.

Le plus important à retenir à cet égard sont les conditions de leur réussite, notamment une famille engagée, des écoles accueillantes et des professionnels compétents.

Ces conditions ne sont pas toujours réunies pour tous. Mais, il est du devoir de toutes les parties prenantes d'œuvrer pour qu'elles soient une réalité pour toutes les personnes autistes et non seulement pour ceux ou celles qui ont eu la chance.