Maroc/Mauritanie: L'EN en quête à Nouakchott du point qualificatif à la CAN 2021

Vahid Halilhodzic : Notre objectif reste la victoire

Le Onze national défiera, ce soir à partir de 20 heures au stade Cheikha Ould Boïdiya, son homologue mauritanien pour le compte de la cinquième journée du groupe E des éliminatoires de la CAN 2021 dont les phases finales se dérouleront au Cameroun.

Pour cette confrontation, la Confédération africaine de football a autorisé la présence du public dont le nombre sera limité à 900 spectateurs, ce qui devrait agrémenter ce choc que les partenaires de Yassine Bounou tâcheront de sceller les débats sur une bonne note. D'ailleurs, avec 10 unités au compteur et une position de leader, l'EN n'a besoin que d'un petit point pour décrocher le sésame de l'édition camerounaise, au moment où son adversaire du jour est tenu de jouer à fond ses chances. Puisqu'avec 5 points,soit une longueur d'avance sur le Burundi qui jouera l'équipe de la République de Centrafrique (3 pts), les Mauritaniens n'ont pas encore assuré leur qualification à la Coupe d'Afrique des nations, tournoi qu'ils ont disputé une seule fois, en Egypte en 2019.

Si, sur le papier, la partie ne devrait pas inquiéter outre mesure les internationaux marocains, le terrain exigerait le respect de l'adversaire qui souhaite grandir et se faire une renommée sur la scène continentale.Et le mieux placé que quiconque pour être au fait de cette réalité n'est autre que le sélectionneur national, Vahid Halilhodzic qui, dans une déclaration sur place, relayée par le site officiel de l'instance fédérale,frmf.ma, a indiqué que « comme tous les matches disputés à l'extérieur, cette rencontre s'annonce difficile. Au match aller, la sélection mauritanienne nous a posé beaucoup de problèmes, mais notre objectif reste la victoire ».

Quant au sélectionneur de la Mauritanie, le FrançaisCorentin Martinez, il a déclaré que " lematch contre l'équipe nationale marocaine est de la plus haute importance, caril déterminera en grande partie le chemin vers la qualification".Et d'ajouter,rapporte la MAP, qu'"il est nécessaire d'être prêts vendredi, en particulier parce que nous allons faire face à une équipe qui a une bonne composition humaine et comprend des joueurs évoluant au niveau international, mais nous disposons de la motivation mentale pour faire la différence".

A propos des joueurs retenus pour cette opposition, Halilhodzic a affirmé que « tout le monde est prêt et motivé pour jouer ce match », faisant par là même un clin d'œil aux nouveaux venus, à savoir Mounir Haddadi et Adam Massina, décidés à honorer leur première cape et à aller jusqu'au bout dans la double campagne de l'EN : CAN et Mondial 2022.

Pour ce qui est de l'état de santé des joueurs, le docteur de l'EN, Said Zakini, a souligné que tous les tests Covid s'étaient avérés négatifs et qu'il n'y a aucun blessé à déplorer. Le groupe dépêché, auquel manquera Achraf Lazaar, qui n'a pu quitter Londres à cause des mesures sanitaires restrictives, est fin prêt pour aborder cette partie dans les meilleures dispositions en vue de regagner le bercail avec les 3 points de la victoire ou du moins avec l'unité qu'il faut pour obtenir le sésame de la CAN à une journée de la fin des éliminatoires,manche prévue mardi prochain à la maison contre le Burundi.

Il convient de rappeler en dernier que la rencontre de ce vendredi sera le dixième face-à-face entre les deux sélections. Lors des précédents affrontements, dont le premier remonte au tournoi de football des Jeux panarabes en Syrie en 1976, leOnze national s'était imposé à sept reprises contre deux scores de parité, sachant que la dernière confrontation directe, disputée au Complexe Moulay Abdellah de Rabat et datée du 15 novembre 2019 à l'occasion de la première journée des éliminatoires de la CAN 2021, s'était soldée sur un nul blanc.

Mohamed Bouarab

Le Burkina et la Guinée qualifiés

Le Burkina Faso et la Guinée ont obtenu leur ticket mercredi pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations qui aura lieu au Cameroun en janvier prochain, lors de la cinquième journée des qualifications. Dans le groupe A, les Guinéens ont dominé le Mali (1-0), déjà qualifié. Les Burkinabais ont, quant à eux, scellé leur qualification grâce à un match nul en Ouganda (0-0). Dans le groupe K, les Ethiopiens ont créé la surprise en écrasant à domicile Madagascar (4-0) et occupent provisoirement la première place en attendant la rencontre entre le Niger et la Côte d'Ivoire vendredi.