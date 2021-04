Sahara Occidental: Solidarité avec le peuple sahraoui - Naissance d'un groupe parlementaire dans la région italienne Emilie-Romagne

Rom — Un nouveau groupe parlementaire solidaire avec la cause sahraouie a vu le jour au sein du parlement régional d'Emilie-Romagne (Nord d'Italie), et ce grâce aux efforts du Front Polisario pour la sensibilisation de la société italienne au combat légitime mené par les Sahraouis pour le recouvrement de leurs droits, a indiqué l'Agence de presse sahraouie (SPS).

Constitué de 16 membres des différents partis dans la parlement de la région d'Emilie-Romagne, le groupe parlementaire contribuera grandement à inscrire la cause sahraouie parmi les priorités de cette institution parlementaire et adoptera les décisions et les recommandations du Gouvernement italien, en vue de contribuer à jouer un rôle positif à même de trouver une solution à la cause sahraouie.

La représentante du Front Polisario en Italie, Fatma Mahfoud a indiqué que la création de ce groupe parlementaire " reflète la conscience politique des institutions italiennes et l'indépendance des instances parlementaires dans leurs décisions et leurs positions à l'égard des différentes causes justes" et se veut également " un engagement clair et évident des représentants du peuple et des instances parlementaires à l'égard du Droit international d'une part, et de la lutte légitime du peuple sahraoui pour l'autodétermination, d'autre part".

La création du groupe parlementaire en cette circonstance se veut également un renouvellement de l'engagement de cette région italienne vis-à-vis du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, dans l'attente du référendum convenu après 16 années de guerre avec le régime de l'occupation marocaine et qui a été reprise récemment mi-novembre de l'année passée, suite à la violation par le Maroc de l'accord de cessez-le-feu de l'année 1991, en s'attaquant à des civils sahraouis dans la zone tampon d'El Gueguerat, a indiqué SPS.