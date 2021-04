Algérie: Convention entre le secteurs du tourisme et la formation professionnelle

Alger — Une convention de partenariat entre les ministères du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial et de la Formation et de l'Enseignement professionnels a été signée mercredi à Alger, à l'effet de promouvoir et d'adapter les programmes de formation avec les besoins du marché dans le domaine du tourisme.

Ont signé cette convention le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Mohamed Ali Boughazi et de la ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Hoyam Benfriha, en présence des cadres des deux secteurs.

Intervenant à cette occasion, M. Boughazi a affirmé que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la concrétisation de la stratégie de son département ministériel, en coordination avec le secteur de la formation professionnelle, en vue de garantir "de nouveaux mécanismes pour la modernisation de la formation et l'adaptation des offres conformément aux besoins du marché national et international dans le domaine du tourisme et de l'artisanat".

Evoquant la signature récemment d'une convention avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour introduire la formation cognitive et scientifique dans les établissements relevant du secteur du tourisme, le ministre a ajouté que l'Ecole nationale supérieure du tourisme (ENST) a bénéficié de ce mode de formation.

De son côté, Mme Benfriha a estimé que le secteur du tourisme est l'un des "principaux secteurs sur lesquels le Président de la République mise dans le cadre de ses engagements de relance de l'économie nationale, d'autant plus que l'Algérie dispose des capacités qui la qualifient pour donner une forte impulsion à ce secteur".

A cette occasion, la ministre a annoncé qu'un nouvel institut d'enseignement spécialisé dans la formation touristique verra bientôt le jour à Alger, soulignant l'importance "d'actualiser les programmes pour les mettre en adéquation avec la nouvelle vision des besoins du marché du travail".