Togo: Ces nouveaux chiffres qui font peur !

257 cas confirmés Mardi et 231 cas confirmés le demain, et les morts qui ne manquent pas, ce sont là des chiffres qui font froid au dos et qui appellent encore plus à la vigilance et une mise en application des mesures barrières à la lettre et à la vaccination. Voici la situation ce Jeudi matin...

01 avril 2021 à 09:51

10480 cas confirmés

2468 cas actifs

7903 Personnes guérie(s)

109 décès

Deux-cent-trente-un (231) des 1903 personnes testées sont positives portant le nombre total de cas positifs à 10480. Ces 231 personnes dont les âges sont compris entre 3 mois et 85 ans se répartissent comme suit :

- quatre-vingt-quinze (95) cas parmi les contacts : 9 femmes et 14 hommes dans la préfecture d'Agoè, 21 femmes et 29 hommes dans la préfecture du Golfe, 1 femme dans la préfecture des Lacs, 1 femme et 6 hommes dans la préfecture de Vo, 5 femmes et 2 hommes dans la préfecture de Yoto, 4 femmes et 2 hommes dans la préfecture de Kloto, 1 femme dans la préfecture de Kpélé ;

- soixante-huit (68) cas parmi les suspects : 7 femmes et 15 hommes dans la préfecture d'Agoè, 19 femmes et 22 hommes dans la préfecture du Golfe, 1 femme dans la préfecture de Vo, 1 femme dans la préfecture des Lacs, 1 femme dans la préfecture de Kpélé, 2 hommes dans la préfecture de Danyi ;

- trois (03) cas parmi les voyageurs : 3 hommes dans la préfecture du Golfe ;

- soixante-cinq (65) cas parmi les dépistés : 5 femmes et 5 hommes dans la préfecture d'Agoè, 18 femmes et 30 hommes dans la préfecture de Golfe, 1 femme dans la préfecture des Lacs, 1 homme dans la préfecture de Zio, 1 homme dans la préfecture d'Agou, 3 femmes et 1 homme dans la préfecture de Kloto.

Quatre-vingt-huit (88) guéris ont été enregistrés portant le nombre total de patients guéris de COVID-19 à 7903.

Le nombre de décès reste inchangé à 109.

Le nombre de cas actifs est de 2468.

Un total de 275259 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national.