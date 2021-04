Sénégal: Rencontre entre la BCEAO et les Directeurs généraux des Institutions de microfinance de grande taille

communiqué de presse

La rencontre semestrielle entre la BCEAO et les dirigeants des institutions de microfinance de grande taille visées à l'article 44 de la loi portant réglementation des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD), s’est tenue le mercredi 31 mars 2021 par visioconférence, sous la présidence de Monsieur Ahmadou Al Aminou LO, Directeur National de la BCEAO pour le Sénégal. Le Directeur de la Réglementation et de la Supervision des SFD (DRS-SFD) au Ministère des Finances et du Budget, le Directeur de la Microfinance (DMF) et le Directeur du Fonds d’Impulsion de la Microfinance (FIMF) au Ministère de la Microfinance, de l’Economie Sociale et Solidaire ainsi que le Directeur Exécutif de l’Association Professionnelle des SFD (AP-SFD) ont également pris part à la rencontre.

Les échanges ont été principalement axés sur l’impact de la pandémie de la COVID-19 et du ralentissement de l’activité économique sur la situation financière du secteur de la microfinance. Ce contexte a entraîné des reports d’échéance de paiement sur des crédits accordés à la clientèle pour des encours qui demeurent encore significatifs dans les livres des institutions de microfinance.

Dans ce contexte, il a été noté une très légère progression en 2020 du taux d'utilisation des services de microfinance (TUSM) établi à 34,65% de la population adulte âgée de plus de 15 ans contre 33,04% en 2019. De même, il a été relevé une hausse de l'encours de crédit (+6,65%) ainsi que de l'encours de dépôt (+4,29%). Les principales préoccupations soulignées par les participants ont porté sur l’impact de la pandémie sur leur structure financière et la nécessité d’assurer une gestion adaptée de l'impact de l’encours résiduel de créances reportées sur la qualité du portefeuille des SFD.

Concernant la contribution du secteur de la microfinance dans la relance économique post-COVID, les Directeurs Généraux ont attiré l’attention sur l’urgence attachée aux appuis financiers prévus par les politiques publiques en faveur du secteur, surtout dans le contexte de redéploiement de dépenses budgétaires au profit de l’emploi des jeunes, des femmes et des ruraux.

Dans ce cadre, les participants ont décidé de mettre en place deux comités chargés respectivement du suivi de la mise en œuvre des recommandations à l’intention des Autorités publiques, monétaires et de supervision issues des réunions de concertations du secteur avec la BCEAO, portant respectivement sur les questions liées à la stabilité financière et au développement du secteur. Ces Comités sont placés sous la présidence respective du Directeur de la Réglementation et de la Supervision des SFD et du Directeur de la Microfinance.

Au sujet des dispositifs internes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), il a été demandé aux institutions de microfinance de veiller au strict respect des dispositions légales et réglementaires, notamment l’identification des clients et des bénéficiaires effectifs, l’évaluation des risques, la surveillance des transactions ainsi que les déclarations des opérations suspectes et celles en espèces.