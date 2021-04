Congo-Brazzaville: Enseignement général - Les dates des examens d'Etat sont fixées

Une note de service signée du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Anatole Collinet Makosso, précise les différentes dates des examens d'Etat session 2021 prévus entre les mois de juin et août.

Le Certificat d'études primaires élémentaires (CEPE) et le concours d'entrée en sixième se tiendront du 29 au 30 juin (oral) et le 1er juillet (écrit). Les épreuves écrites du baccalauréat auront lieu du 13 au 16 juillet. Le Brevet d'études du premier cycle (BEPC) est prévu du 27 au 30 juillet tandis que le concours national d'entrée en classe de sixième aux lycées d'excellence de Mbounda et d'Oyo se fera le 20 août.

L'an dernier (session 2020), l'année scolaire a été bouleversée par la pandémie de covid-19, le taux de réussite au baccalauréat était plus élevé soit 34, 76% comparativement à l'année précédente ( session 2019) 30,44%. Le département de la Cuvette-Ouest est arrivé en tête avec 56,6%.

Au BEPC, c'est le département de la Lékoumou qui avait réalisé un taux de réussite de 79, 60% tandis que les départements de Brazzaville et de Pointe-Noire qui étaient respectivement huitième et dixième lors de la session 2019 du BEPC ont régressé cette année.

Aux examens d'Etat de l'enseignement général, depuis près de deux ans, les départements de l'hinterland continuent de prendre de l'ascendant sur Brazzaville et Pointe-Noire qui ne parviennent plus à se maintenir à la tête du peloton. Il faudra donc attendre les résultats de cette année pour voir si ces deux départements qui présentent le plus grand nombre de candidats seront en mesure de renverser la pyramide.