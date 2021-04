Congo-Brazzaville: Employabilité - Plus de 3000 jeunes congolais formés à des métiers porteurs

Au total 3646 jeunes vulnérables viennent de boucler leur formation dans des filières variées à Brazzaville et Pointe-Noire, grâce à l'appui du Projet de développement des compétences pour l'employabilité (PDCE) financé par la Banque mondiale.

D'une durée de 6, 9 et 12 mois, l'encadrement des couches juvéniles défavorisées a porté sur: l'infographie ; la coiffure ; l'élevage porcin ; le maraîchage ; l'arboriculture ; la pâtisserie ; la pisciculture ; la transformation agroalimentaire et la transformation des jus et légumes. Toutes ces formations ont duré au total six mois.

Cependant, les formations liées aux staff et décoration ; à la menuiserie ; à la maçonnerie ; aux froid et climatisation ; au carrelage et à la plomberie ont duré plus de neuf mois. Les filières de 12 mois ont, quant à elles, porté sur: la tuyauterie ; la soudure ; la mécanique-automobile ; la réparation des groupes électrogènes ; l'électricité ; la couture ; la carrosserie et peinture.

Ces formations ont ouvert de nouvelles perspectives d'insertion socio-professionnelle et amélioré le capital humain des jeunes, estime le PDCE. Ces compétences acquises permettront aux bénéficiaires de pouvoir s'autonomiser, en optant chacun pour l'emploi salarié ou l'auto-emploi.

À la fin de cette deuxième vague de formation, 3 646 jeunes, dont 56,77% d'hommes et 43,22% de femmes, ont effectivement achevé leur formation. « Le taux moyen d'achèvement a été de 89 %. Les évaluations se sont déroulées du 5 au 15 février à Brazzaville et Pointe-Noire », a fait savoir l'initiateur de l'activité.

Il faut rappeler que ces bénéficiaires ont été placés dans les centres de formation publics et privés et auprès des maîtres artisans. Si la formation est un moyen d'améliorer ses chances d'employabilité sur le marché de l'emploi, il n'en demeure pas moins que l'insertion socio-professionnelle constitue un moyen efficace de valorisation des compétences acquises. C'est ainsi que le PDCE s'est engagé à appuyer l'insertion socio-professionnelle des jeunes formés à travers l'opérationnalisation du fonds compétitif prévu dans le financement additionnel dudit projet en cours de ratification par le Parlement.