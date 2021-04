Egypte: Covid-19. L'Egypte reçoit 854.000 doses de vaccins

L'Egypte a reçu 854.000 doses de vaccin contre le coronavirus par le biais du mécanisme Covax, a annoncé jeudi l'OMS.

Les vaccins AstraZeneca, arrivés par avion mercredi soir, sont les premiers à avoir été livrés en Egypte via le mécanisme Covax destiné à approvisionner en vaccins les pays les plus fragiles, a indiqué l'OMS. Les autorités sanitaires égyptiennes ont précisé que les personnels médicaux, les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques seront prioritaires dans la campagne de vaccination.

D'autres livraisons de vaccins compléteront celle de mercredi, jusqu'à atteindre 40 millions de doses, soit une quantité suffisante pour 20% des quelque 100 millions d'habitants du pays.

Le système international Covax vise à fournir cette année des doses à 20% de la population de près de 200 pays et territoires, et comporte un mécanisme de financement visant à aider 92 pays défavorisés. Mais le directeur du bureau régional de l'OMS Ahmed al-Mandhari a souligné des difficultés à "créer des lignes de production (...) et autres défis logistiques pour livrer les cargaisons aux pays".

Il cite notamment le manque de lieux de stockage adéquats, certains vaccins nécessitant des températures de stockage très basses. A cela s'ajoutent des défis de financement et la concurrence des pays riches pour l'obtention des doses, une situation qui entrave les efforts mondiaux pour vaincre le virus, selon l'OMS.