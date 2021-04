Congo-Brazzaville: Handball - Brigitte Kahoua plaide pour la prise en charge des vielles gloires

Paralysée pendant plusieurs années à cause l'arthrose, Brigitte Kahoua a salué les gens qui ont contribué à sa prise en charge médicale avant de demander aux autorités de s'occuper des anciens athlètes de l'équipe nationale de toutes les disciplines.

Après l'appel à l'aide lancé, le 29 août, au terme d'une visite surprise qu'avait effectuée une délégation conduite par l'actuel président de la Fédération congolaise de handball, César Dzota, l'ancienne gardienne des buts de l'équipe nationale seniors dames, Brigitte Kahoua a reçu, fin 2020, le soutien du président du club multidisciplinaires de la direction générale de la sécurité présidentielle (Dgsp), le colonel Serge Oboa. Ce geste de cœur a permis à Brigitte Kahoua de subir avec succès une opération chirurgicale.

Cette ancienne star du handball africain durant les décennies 1980 et 1990 a, au nom de toutes les vieilles gloires du sport congolais, demandé un accompagnement auprès des autorités afin de leur permettre, dit-elle, de survivre. « Je suis très contente de bénéficier de la gentillesse du président Serge Oboa, de ses collaborateurs, des médecins, des dirigeants du handball congolais et des autorités de notre pays qui m'ont soutenue. Je me sens bien mais j'ai toujours des besoins car je ne peux même pas tenir un commerce vu que j'ai encore des difficultés à se déplacer. Je souhaite que les autorités pensent aux anciens joueurs de l'équipe nationale. Nous nous sommes sacrifiées pour ce pays, nous attendons le retour de l'ascenseur », a-t-elle déclaré.

Notons que cette ancienne gardienne de but a commencé sa carrière sportive dans les années 1970 à As Bantou avant de prester à Diables noirs, Etoile du Congo et Cara. Elle a remporté le championnat d'Afrique en club avec Etoile du Congo ainsi que plusieurs trophées avec l'équipe nationale du Congo, les Diables rouges.