Congo-Brazzaville: Développement - Vers la réhabilitation de l'Office national de pêche

Kinkole, cette cité riveraine située dans la périphérie est de Kinshasa, dans la commune de la Nsele, a beaucoup perdu de sa superbe. Elle reflète aujourd'hui une réalité toute autre, parce que muée en un lieu de détente où pullulent, le long de l'avenue principale menant au port de pêche, des restaurants de fortune et autres débits de boisson prêts à accueillir les premiers clients.

Le moment est venu de restaurer la cité de Kinkoke qui a connu son moment de gloire lors des célébrations annuelles de la Journée du poisson, dans son prestige d'antan, et de redonner vie à l'activité de pêche. C'est tout le sens de la visite qu'a effectuée, le 27 mars dernier, dans cette juridiction la délégation de la commission d'étude chargée de la relance de l'Office national de pêche conduite par le conseiller principal chargé de la planification, agriculture, pêche et élevage, Ambroise Kazambu, qu'accompagnait le ministre provincial de l'Intérieur, Sam Leta.

Cette mission s'inscrit en droite ligne des recommandations découlant de la visite effectuée, le 7 mars, par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, après échanges avec les pêcheurs, a eu le temps de cerner les contours de la problématique liée au développement de la pêche dans la ville-province de Kinshasa. Relancer l'Office national de pêche, veiller à la restitution du port de pêche de Kinkoke aux pécheurs, ainsi qu'à la réhabilitation de la route menant au port de pêche, mais aussi assurer la réhabilitation du marché des poissons et la restauration de la journée nationale des poissons, telles sont les tâches assignées à la commission d'étude créée le 15 mars 2021.

Après un briefing de quelques minutes dans les locaux de la commune de la Nsele avec les représentants de la Fédération des pêcheurs, les délégués de l'ONG Maik, le chef du centre pilote de Kinkole, le secrétaire général du ministère des Pêches et Elevages et d'autres intervenants, les membres de la commission ont procédé à la visite des différents sites sous les ovations d'une population hystérique et surexcitée.

Faisant l'objet de revendications depuis vingt ans, le port de pêche de Kinkole paraît mieux aménagé pour accueillir les activités de pêche contrairement à celui proposé par les autorités administratives, lequel avait été boudé par les pécheurs du fait notamment de sa promiscuité avec les services de l'Etat, en plus des activités économiques qui s'y sont développées. Difficile dans ces conditions d'exercer leurs activités en toute quiétude. Sans ambages, les pêcheurs ont été rassurés de rentrer bientôt dans leurs droits.

Après un détour furtif au centre pilote de Kinkole en état presque d'abandon, la délégation a examiné l'état défectueux de la route menant vers le port et des assurances ont été données quant à sa réhabilitation afin de permettre l'évacuation rapide des produits halieutiques. C'est au marché de Kinkole que la délégation a clôturé sa visite, non sans que des instructions aient été données pour réfectionner la tribune qui surplombe la cité et ce, en prévision de la Journée des poissons à célébrer avec faste le 24 juin prochain.