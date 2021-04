Congo-Kinshasa: Fin de mission pour le général Ricardo Costa Neves, commandant de la Force de la MONUSCO

communiqué de presse

Ce mercredi 31 mars 2021, le général brésilien Ricardo Costa Neves, commandant de la Force de la MONUSCO depuis quatorze mois, était au centre d'une parade militaire organisée en son honneur, à Goma, au Nodr-Kivu.

Arrivé en fin de mandat, le général a été salué au cours d'une cérémonie officielle d'adieux, en présence de divers représentants des composantes tant civiles que militaires de la MONUSCO ainsi que de Jean-Bosco Sebishimbo, ministre provincial de l'Intérieur et des Affaires coutumières, représentant le gouverneur de la province du Nord-Kivu, et de Romain Kahurwa, rapporteur adjoint de l'assemblée provinciale du Nord-Kivu.

Les troupes composées d'un peloton indien du détachement rapide du Secteur Centre et d'un peloton du bataillon marocain se sont mises en ordre de revue pour rendre les honneurs au général Costa Neves.

Le général Costa Neves s'est adressé à l'assemblée en ses mots : "Alors que la fin de mon mandat approche, je tiens à souligner que je suis très honoré d'avoir servi en tant que commandant de la Force de cette noble mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. Je vous encourage tous à poursuivre sur cette lancée en faisant preuve du plus haut niveau d'enthousiasme et d'engagement. Dans le même temps, nous devrions joindre nos efforts à ceux de nos collègues civils et des autorités nationales. Seul un effort synergique et concerté permettra d'atteindre nos objectifs".

La Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en RDC, Mme Bintou Keita, a salué "un commandant de la Force de valeur et un professionnel militaire exceptionnel". Dans un message audio préenregistré et diffusé au cours de la cérémonie, la cheffe de la MONUSCO affirme que le général Costa Neves a démontré les valeurs fondamentales de l'ONU dans toutes les occasions. "Il a servi d'exemple et de modèle pour tous les membres de la Force et de la Mission. Il a rempli tous les objectifs et toutes les tâches liées au poste de commandant de la Force, en faisant toujours preuve d'initiative, d'engagement et de responsabilité », a-t-elle déclaré.

Le général Ricardo Costa Neves s'envolera vers le Brésil depuis Goma le 2 avril 2021. Dans l'attente de l'arrivée de son successeur, le général français Thierry Lion assurera l'intérim à la tête de la Force de la MONUSCO.