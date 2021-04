Togo: Le championnat en 2 poules pour la nouvelle saison

Plus d'un an après l'arrêt de ses compétitions locales pour cause de pandémie de la Covid-19, la FTF (Fédération togolaise de football) s'apprête enfin à lancer sa saison 2020-2021. Un exercice particulier qui verra la première division se disputer en deux poules.

En février dernier à son siège, l'instance nationale a dévoilé aux responsables de clubs de D1 et D2 les contours de la nouvelle saison. Ainsi, afin notamment de respecter le calendrier international, la FTF décide de disputer la saison 2020-2021 en deux poules. Les 16 équipes de l'élite togolaise seront réparties en deux zones (nord et sud) de 8 équipes chacune. Asko, Asck, Semassi, Unisport, Sara Sport, Koroki, As Binah et Ifodjè d'Atakpamé vont s'affronter dans la zone septentrionale. Tandis que Dyto, As OTR, AS Togo Port, Entente 2, Gbohloe-su, Maranatha, Gomido et Anges seront en compétition dans le Sud.

A l'issue de la première phase, les deux premiers de chaque poule disputeront les play-offs pour désigner le champion et le vice-champion de la saison, qui représenteront le pays en Coupe interclubs de la CAF.

Par ailleurs, la FTF annonce également une hausse des subventions accordées aux différentes équipes. Chaque club de première division obtiendra 8 millions FCFA tandis qu'une somme de 5 millions sera octroyée à chaque équipe de deuxième division.

Aussi, suite à une annonce faite il y a quelques mois, tous les matchs de la prochaine saison ne se disputeront que sur des surfaces gazonnées. Les stades de Kegue, Municipal, JCA à Agoe et d'Ablogame accueilleront les matchs de la zone Sud. Les stades de Sokodé, Kara et Atakpamé sont retenus pour les matchs au Nord.

La nouvelle saison 2020-2021 débutera le 3 avril prochain. C'est ASKO FC de Kara qui a été désigné champion de la saison écoulée alors qu'il restait 6 journées à disputer. Et avec Unisport FC, son dauphin, ils ont disputé les préliminaires de Ligue des Champions de la CAF Total et de la Coupe de la Confédération de la CAF Total respectivement.

Initialement prévue pour le 20 mars dernier, l'entame de la saison a été reportée en raison d'une recrudescence de cas de Covid-19 au Togo.