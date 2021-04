Cote d'Ivoire: Adjamé-Bingerville/Chefferie traditionnelle - Les anciens exhortent au respect des us et coutumes

Devant le bicéphalisme observé depuis la fin du mandat de la génération Dougbo, les anciens du village d'Adjamé-Bingerville (Akouè-Djèmin) exhortent la génération Tchagba héritière du pouvoir au respect des us et coutumes.

Ils ont lancé cet appel à la faveur d'un point presse organisé à cet effet, le mardi 30 mars dernier dans ledit village de Bingerville. « Cette sortie de la notabilité visant à rétablir la vérité sur le choix du nouveau chef de notre village est une initiative du patriarche (Nanan) Adékoi françois doyen d'âge du village », a indiqué Bédjikoi Tchimou Joseph porte-parole du Nanan.

Cette rencontre est consécutive à l'annonce dans certains journaux, de la nomination d'un nouveau chef, en l'occurrence Mobio Aboussou Guy-Georges. C'est dans ce contexte qu'il a renchéri en indiquant que le seul chef désigné d'Akoué-Djèmin selon les us et coutumes n'est autre que Awaka Agbo Ghislain Alfred. Avant de rappeler que le processus menant au choix du chef du village est coutumier et que quiconque s'y soustrait est dans l'illégitimité.

Dans le souci de préserver la cohésion au sein de la communauté villageoise, le porte-canne du Nanan a également demandé à ses enfants d'éviter de fouler au pied cette tradition qui fait la spécificité du peuple Atchan en général.

Rappelons que c'est le 31 décembre 2020 que le mandat à la tête de ce village de Agbo Honoré de la génération Dougbo a officiellement pris fin. Le nouveau chef choisi selon les normes traditionnelles aurait été choisi le 14 mars dernier selon l'orateur.

Il s'agit de Awaka Agbo Ghislain Alfred chef d'entreprise, désigné selon les us et coutumes en vigueur en la matière en pays atchan parmi trois nominés. Cela, à la suite de l'assemblée générale (Gbégré Koumin) tenue le 13 février 2021, où Djinin Djro Serge, chef de la génération Tchagba, aurait été instruit par le Nanan de proposer un bon chef du village suivant les normes en vigueur. Et ce, en œuvrant dans l'unité, l'entente et la cohésion, au sein de sa génération.

A l'effet de préserver l'union au sein du village, le porte-parole du patriarche appelle les frondeurs à la retenue. « Nous ne voulons pas de palabre. « Nous nous attelons à ramener nos frères sur la voie de nos ancêtres afin que la désignation de notre vingt et unième chef se fasse comme nos pères l'ont fait », a-t-il conclu.

Gageons que la pression foncière qui est certainement à l'origine de cette malencontreuse situation ne finisse par ternir cette tradition ancestrale de transmission du pouvoir admirée de tous.

Une correspondance particulière

MF