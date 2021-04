Algérie: P3A - Clôture du jumelage institutionnel entre la DGP et un consortium européen

Alger — Le jumelage institutionnel entre la Direction générale de la prospective (DGP) relevant du ministère des Finances et un consortium européen, lancé en septembre 2018 dans le cadre du programme P3A, a été clôturé mardi avec la réalisation de l'ensemble des objectifs visés, a indiqué mercredi un communiqué du ministère des Finances.

Organisé dans le cadre du programme d'Appui à la mise en oeuvre de l'Accord d'Association entre l'Algérie et l'Union européenne (P3A), ce jumelage s'est déroulé avec un consortium européen constitué du Secrétariat général aux Affaires Européennes français et du ministère allemand de l'Economie et de l'Energie, dans pour objectif "d'appuyer la DGP dans l'organisation et l'opérationnalisation des processus-métiers liés à la prospective".

Le Jumelage "Prospective" a été réalisé sur 31 mois, pendant lesquels des fonctionnaires experts issus des administrations françaises et allemandes ont partagé leurs savoir-faire techniques avec leurs homologues algériens, selon la même source.

Quatre axes d'intervention avaient été retenus, portant sur l'organisation et le fonctionnement d'un service d'études approfondies, le développement d'un système d'information adapté, l'amélioration et la maîtrise d'instruments prospectifs et de modélisation macroéconomique et enfin l'évaluation et la formulation de politiques publiques.

Parmi les administrations impliquées en France et en Allemagne se trouvaient notamment le ministère de l'Economie et des Finances français, le ministère fédéral allemand de l'Economie et de l'énergie, l'INSEE, France Stratégie, l'Institut de Kiel, l'ENA, le Land de Saxe et d'autres.

Le programme était coordonné sur place par un fonctionnaire français, Conseiller Résident du Jumelage accueilli au sein du ministère des Finances.

Financé par un don de l'Union européenne, ce jumelage a mobilisé, depuis le 3 septembre 2018, 36 experts français et allemands pour 392 jours d'accompagnement dispensés à 40 cadres.

Le jumelage a donc été l'occasion de "nombreux et fructueux" échanges au cours des missions en Algérie, mais aussi à l'occasion de deux visites d'études des cadres de la DGP dans des institutions homologues en France et en Allemagne.

La dynamique du Jumelage a engendré des prolongements sous la forme d'une formation via l'association française Futuribles, organisée sur fonds algériens, de la poursuite des réflexions sur la diversification des exportations via une "Action Ponctuelle" autre outil de coopération du P3A, qui permet l'appui de deux universitaires français spécialisés.

Le ministère fédéral allemand de l'Economie et de l'Energie a également doté la DGP d'un accès à un logiciel international réputé de modélisation macroéconomique.

Les chefs de projet pour la France et l'Allemagne, Etats -membres opérateurs du jumelage, respectivement Patrick Faucheur et Christoph Menzel, ont également pris part a cet évènement par visioconférence.

M.Zemmouri a ouvert la séance par la lecture de l'allocution du ministre des Finances, "preuve de l'intérêt qu'il a toujours porté à ce type de jumelage au profit des structures de son département ministériel", selon la même source.

Lors du séminaire de clôture, les partenaires se sont félicités que "les travaux aient pu continuer à distance après la survenue de la pandémie de Covide-19".

Ils ont également étudié "les perspectives de nouveaux développements de la prospective en Algérie et de coopérations entre administrations".