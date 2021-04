Ile Maurice: Parlement - Le Covid-19 dominera la prochaine séance

Faute de pouvoir débattre sur les sujets entourant le Covid-19 comme proposé par le leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval, les députés de l'opposition consacrent la majorité de leurs questions au traitement de cette maladie et sur son impact socio-économique et sanitaire, pour la séance parlementaire, mardi prochain.

Le député du Parti travailliste le Dr Farhad Aumeer veut connaître le nombre de frontliners, principalement les policiers et le personnel de santé, contaminés par la maladie depuis le début de cette année et s'ils ont été vaccinés. Ce même député demandera au Premier ministre, Pravind Jugnauth, si la Task Force avait évalué le risque sanitaire avant de laisser les pèlerins se déplacer vers le lac de Grand-Bassin le 10 mars. Pour sa part, le président du MMM, Reza Uteem, s'intéresse au patient zéro.

Au PMSD, Patrice Armance cherchera des informations sur le centre de quarantaine de Pointeaux- Sables et les mesures prises pour protéger les frontliners. D'ailleurs, plusieurs questions sont liées aux centres de quarantaine, notamment celle de Deven Nagalingum, élu du MMM. Sa collègue de parti Arianne Navarre-Marie veut avoir la liste des hôtels transformés en centres de quarantaine et dans une autre question, elle veut avoir la liste des compagnies qui les approvisionnent. Franco Quirin, toujours de ce parti, a une question sur les patients qui étaient aux services de dialyse, mais qui ont été transférés en quarantaine à l'hôtel Tamassa.

Au PMSD, Salim Abbas Mamode a déposé quatre questions ayant un rapport avec le Covid-19. Il souhaite savoir si tous les passagers arrivés à Maurice durant le mois de mars ont fait 14 jours en quarantaine et une deuxième question concerne les équipements de protection pour les employés du service de voirie. De son côté, Kushal Lobine veut savoir si les employés du service de voirie de la mairie de Vacaos-Phoenix ont effectué des tests PCR.

Le député Nando Bodha adressera une question au ministre Kailesh Jagutpal sur le budget disponible pour l'achat des vaccins alors que le député du PTr, Osman Mahomed, veut connaître les noms des différents vaccins et leur coût. Chez les Mauves, Aadil Ameer Meea veut savoir si ce sera obligatoire à tout voyageur d'avoir un certificat de vaccination pour accéder au territoire mauricien. Ritesh Ramful, du PTr, posera une question sur le nombre de frontliners vaccinés et combien sont testés positifs. Toujours au PTr, Shakeel Mohamed interpellera le ministre de la Santé pour savoir quand le seuil de 70 % de la population vaccinée sera atteint. Michael Sik Yuen adressera une question au ministre de l'Industrie, Sunil Bholah, sur l'impact du Covid-19 sur les petites et moyennes entreprises.

D'autres dossiers seront également abordés par les membres de l'opposition. Deux députés du PTr s'intéressent de près au poste d'ambassadeur de Showkutally Soodhun en Arabie saoudite. Ehsan Juman veut connaître les dépenses encourues par l'État pour les besoins de l'ambassadeur notamment le loyer et les per diem. Osman Mahomed veut des informations sur l'aide financière de l'Arabie saoudite pour la rénovation des mosquées et pour aider les pêcheurs. Leur collègue du parti, Stéphanie Anquetil, a une interpellation sur une vidéo dénigrant Simla Kistnen. De son côté, Fabrice David a une question sur le nombre d'employés d'Air Mauritius licenciés l'année dernière et combien sont décédés.

Bien qu'il ait été suspendu pour la prochaine séance à moins qu'il présente des excuses, Rajesh Bhagwan veut des éclaircissements sur les contrats obtenus par Bo-Digital auprès du Central Electricity Board. Il a aussi une question sur l'importation de chevaux et une autre sur la Gambling Regulatory Authority. Au PTr, Shakeel Mohamed aura une question sur les prix des produits de consommation en hausse à cause de la dévaluation de la roupie.

De son côté, Joanna Bérenger a une question sur la qualité de la pomme de terre disponible sur le marché et une autre sur un cas de harcèlement dans la fonction publique. Mahen Gungapersad souhaite connaître le nombre de conseillers attachés au ministère de l'Éducation et une autre question concerne le programme de natation scolaire. Dans le secteur de la pêche, Richard Duval aura une question au ministre des Finances, Renganaden Padayachy. Il lui demandera si les pêcheurs pourront obtenir les mêmes facilités que les planteurs pour faire l'acquisition d'équipements hors-taxes. Il y a également deux questions concernant les logements sociaux. D'abord, Reza Uteem interpellera le ministre du Logement sur la construction de 12 000 maisons annoncée dans le Budget 2020-2021 tandis que Patrice Armance veut savoir quelles mesures ont été prises pour rénover les maisons d'ex-CHA contenant de l'amiante.